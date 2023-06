Prince Of Persia The Last Crown: ecco dove effettuare il preorder a prezzo scontato

Finalmente sono state aperte le prenotazioni di Prince Of Persia: The Last Crown, titolo segna il ritorno della storica serie dopo una lunga pausa.

Prince Of Persia: The Last Crown introduce un nuovo eroe di nome Sargon, che intraprende un viaggio per salvare il principe Ghassan rapito nella maledetta città di Mount Qaf. Vi troverete a controllare Sargon attraverso livelli a scorrimento laterale, utilizzando abilità come saltare, scivolare e correre in aria. Il combattimento coinvolge l'uso di un paio di lame di Sargon per sconfiggere i nemici, con una parata ben temporizzata che costruisce una speciale abilità chiamata Athra's Glow.

Prince Of Persia: The Last Crown incorpora poteri basati sul tempo, come Rush of the Simurgh per le corse temporali e Shadow of the Simurgh per posizionare checkpoint temporanei. Presenta inoltre elementi Metroidvania, inclusi un mondo di gioco interconnesso, puzzle e stanze nascoste. Avrete la possibilità di trovare cristalli temporali per acquistare aggiornamenti delle armi ed è possibile scattare screenshot per segnare i puzzle irrisolti sulla mappa di gioco.

Prince Of Persia: The Last Crown sarà disponibile dal 18 gennaio 2024 in esclusiva per Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Windows, Xbox One e Xbox Series X/S. Il nostro consiglio, nel caso foste interessati al prodotto, è quello di prenotarlo sin da ora, così da averlo comodamente a casa vostra per il Day One, direttamente dai link sottostanti. Nel caso di Amazon, inoltre, potrete usufruire della garanzia che prevede il pagamento del prezzo più basso raggiunto dal prodotto da qui al debutto sul mercato.

