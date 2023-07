Prime day: Bose QuietComfort Earbuds II per la prima volta sotto i 192€

Eccoci finalmente all'attesissimo Prime Day 2023, un evento che fa brillare gli occhi dei cacciatori di affari! Tra le varie gemme di questo ricco tesoro di offerte, trovate gli auricolari Bose QuietComfort Earbuds II, che potete portarvi a casa a soli 191,89€, con uno sconto del 23% rispetto al prezzo più basso recente di 249€.

Gli auricolari Bose QuietComfort II rappresentano il massimo in termini di tecnologia di riduzione del rumore, superando qualsiasi altro paio di auricolari o cuffie disponibili sul mercato. La rivoluzionaria tecnologia CustomTune personalizza la riduzione del rumore in base alla forma delle orecchie, attenuando efficacemente anche i suoni più sfuggenti come le voci.

Dotati di quattro microfoni antirumore per ciascun auricolare, gli auricolari Bose QuietComfort II garantiscono chiamate nitide e naturali. Questi microfoni si focalizzano sulla vostra voce filtrando vento e rumori ambientali, mentre la tecnologia di elaborazione del segnale digitale migliora ulteriormente la chiarezza del segnale.

Il controllo della musica avviene in modo intuitivo grazie alla semplice interfaccia touch degli auricolari Bose QuietComfort II. Con gesti semplici come tocchi e scorrimenti, potrete gestire la riproduzione musicale, regolare il volume, cambiare brano, rispondere alle chiamate e controllare il livello di riduzione del rumore, senza dover toccare il tuo telefono.

Resistenti al sudore e agli agenti atmosferici grazie alla certificazione IPX4, gli auricolari Bose QuietComfort II sono compagni musicali versatili per qualsiasi situazione. La maglia acustica previene l'ingresso di umidità e particelle, assicurando un perfetto funzionamento anche sotto la pioggia.

Vi suggeriamo caldamente di continuare a seguirci per le prossime offerte del Prime Day 2023, che, ricordiamo, termineranno oggi, mercoledì 12 luglio. E se volete essere sempre al corrente delle ultime offerte e promozioni, vi consigliamo di seguire la nostra area dedicata alle offerte, dove quotidianamente segnaliamo le migliori occasioni presenti in rete.