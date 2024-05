Prima di GTA 6 c'è anche GTA 5.5 (gratis, grazie ai fan)

Grand Theft Auto V è disponibile da tempo, ma a quanto pare il cult di Rockstar continua a essere preso di mira dai modder.

Il quinto capitolo della serie (trovate l'edizione current-gen su Amazon) è infatti amatissimo da una miriade di giocatori.

Del resto, proprio Grand Theft Auto V continua a vendere molto bene, cosa questa che sorprende solo in parte.

Ora, mentre qualcuno ha provato a far girare GTA 5 su Switch, qualcun altro ha dato vita a un vero e proprio GTA 5.5.

Come riportato anche da GamingBible, infatti, Grand Theft Auto 5.5 è una mod di espansione che ha l'obiettivo di rendere ancora migliore un gioco già di per se fantastico.

Le caratteristiche principali includono grafica e immagini migliorate, più PNG per rendere le strade un po' più vivaci, veicoli extra disponibili nel single player e, infine, più polizia e bande da affrontare mentre si attraversa Los Santos.

Questo è un piccolo frammento di un elenco di novità molto lungo, quindi vi invitiamo a consultare la descrizione ufficiale della mod per vedere tutto ciò che è stato aggiunto o modificato (cliccando qui).

Ovviamente, la mod è disponibile per il download in forma gratuita - com'è giusto che sia - quindi non pensateci due volte e scaricatela subito, specie se non riuscite a ingannare l'attesa del prossimo GTA 6.

Restando in tema di contenuti aggiuntivi, "Agente Trevor" avrebbe dovuto essere uno dei tre pacchetti episodici previsti per il DLC post-lancio di GTA 5: Steve Ogg ne ha parlato.

Ma non solo: secondo un report Rockstar Games avrebbe imposto di cestinare un documentario sul gioco che non si farà più, a questo punto.

Infine, in attesa di altre novità su GTA 6, c'è chi ha reinterpretato il trailer in chiave live-action, con tanto di citazioni originali, per un risultato finale realmente sorprendente.