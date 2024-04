GTA 5, il DLC su Trevor esisteva davvero

Grand Theft Auto V è ormai disponibile da tempo, ma a quanto pare il big Rockstar avrebbe dovuto avere un DLC dedicato a Trevor mai nato.

Il quinto capitolo della serie (trovate l'edizione current-gen su Amazon) è di suoi pieno zeppo pieno di contenuti.

Del resto, considerando che Grand Theft Auto V continua a vendere molto bene, la cosa suona comunque strana.

Ora, mentre qualcuno ha provato a far girare GTA 5 su Switch, sono emersi nuovi dettagli sul contenuto scaricabile dedicato ad "Agente Trevor".

Come riportato anche da TheLoadout, a distanza di anni, l'attore Steve Ogg ha offerto qualche dettaglio in più su ciò che avrebbe comportato il progetto.

«Trevor doveva essere sotto copertura, lavorando per i federali», ha dichiarato Ogg durante un recente streaming di domande e risposte sul gioco.

«Abbiamo girato alcune scene con 'James Bond Trevor' - è ancora un po' un ca**one, ma fa del suo meglio per fingere di essere un agente segreto. Abbiamo girato un po' di roba poi sparita e Rockstar purtroppo l'ha chiusa lì.»

Come si evince dai dati trapelati da Rockstar alla fine dello scorso anno, "Agente Trevor" avrebbe dovuto essere uno dei tre pacchetti episodici previsti per il DLC post-lancio di GTA 5.

Gli altri due erano "Apocalisse zombie" e "Invasione aliena". In base ai commenti di Ogg, il nostro protagonista preferito avrebbe potuto avere un arco narrativo ancora più folle, che sarebbe culminato con un viaggio nello spazio (no, non stiamo scherzando).

Mentre il DLC è stato cancellato tra il 2013 e il 2017 (quando è stata confermata la sua cancellazione), gran parte del suo contenuto è stato adattato per le rapine al Doomsday e al Diamond Casino di GTA Online.

Mentre tutte le speranze di un DLC sulla storia di GTA 5 sono andate in fumo, secondo un report Rockstar Games avrebbe imposto di cestinare un documentario sul gioco che non si farà più, a questo punto.