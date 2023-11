GTA 5 è ancora un fenomeno, aspettando GTA 6

Rockstar Games ha da poco confermato che a dicembre vedremo il suo GTA 6, sebbene ora è il momento di tornare a parlare anche del "vecchio" GTA 5.

Il quinto capitolo della saga (trovate l'edizione current-gen su Amazon) è infatti un cult assoluto, capace di vendere un numero di copie fuori scala.

Se la notizia dell'annuncio di GTA 6 è stata da record anche per quanto riguarda i guadagni, è tempo ora di tornare a fare i conti di quanto ha guadagnato GTA 5 ad oggi.

Come riportato anche da Gamereactor, Grand Theft Auto V continua a vendere incredibilmente bene.

Il titolo sandbox open-world ha infatti recentemente superato i 190 milioni di unità vendute dal suo lancio nel 2013 (per Xbox 360 e PS3).

Nell'ultimo rapporto sui guadagni di Take-Two, è stato rivelato che GTA 5 ha ottenuto altri 5 milioni di vendite. Anche Red Dead Redemption 2 sta andando alla grande, avendo venduto 57 milioni di unità in totale.

Tuttavia, rispetto ai dati di Grand Theft Auto V, i cowboy di Rockstar sono rimasti sicuramente indietro.

Se GTA 5 raggiungerà i 200 milioni di unità vendute non è dato sapere, poiché questo probabilmente dipenderà dall'uscita di Grand Theft Auto VI.

I fan potrebbero essere infatti maggiormente disposti ad aspettare il nuovo gioco se questi uscirà relativamente presto, sebbene nulla esclude che - proprio per via dell'hype verso GTA 6 - le vendite di Grand Theft Auto V non possano continuare a salire.

In attesa di poterne sapere di più, l'unica cosa che possiamo fare al momento è aspettare che Rockstar condivida ufficialmente il primo trailer del gioco con i giocatori, previsto a dicembre.

Infine, secondo Strauss Zelnick di Take-Two il prezzo di GTA 6 non scenderà rispetto alla media, solo perché l'IA potrebbe essere stata utilizzata durante lo sviluppo del gioco.