GTA 5 su Switch non esiste, ma un fan sta rimediando

I modder sono riusciti a far funzionare, di nuovo, Grand Theft Auto V su Nintendo Switch.

Il quinto capitolo della serie Rockstar (trovate l'edizione current-gen su Amazon) è infatti uscito su quasi tutte le piattaforme in commercio, tranne quella Nintendo.

Del resto, considerando che Grand Theft Auto V continua a vendere molto bene, la cosa suona comunque strana.

Ora, dopo che già diverse settimane fa qualcuno è riuscito nel "miracolo" di portare GTA 5 su Switch, un altro fan ci ha riprovato.

Difatti, se Grand Theft Auto V non è mai stato giocabile sulla console portatile ibrida, a quanto pare da ora si può, più o meno. (via GamesRadar).

Il gruppo di modding Superstar South ha cercato di far funzionare GTA 5 sulla console per mesi, mostrando sui social media come il porting non ufficiale si bloccasse prima ancora di caricarsi.

Superstar South ha però ora superato un importante traguardo e ha reso giocabile il prologo della rapina. Malconcio, ma giocabile.

«La console funziona alla velocità di clock della modalità portatile, senza overclock», spiega il team di modding su X/Twitter.

«La registrazione non è così fluida se paragonata all'uscita video dell'hardware», continua il team, quindi probabilmente il rallentamento non è così grave come sembra.

Tuttavia, la versione non ufficiale ha ancora qualche problema da risolvere, dato che il gioco si blocca dopo pochi minuti.

A quanto pare ci sono voluti quasi sette anni per realizzare un progetto del genere. Il codice sorgente di GTA 5 è trapelato solo lo scorso dicembre, più di un anno dopo che gli hacker vi avevano messo le mani per la prima volta, aprendo le porte a build e mod personalizzate che prima erano probabilmente impossibili.

La casa madre Take-Two si è dimostrata piuttosto ostile nei confronti di alcune mod in passato, anche quelle realizzate senza il codice sorgente rilasciato illegalmente, ma si spera che questo progetto sia "salvo", dal momento che non verrà reso disponibile pubblicamente.

Per quanto riguarda i giochi di Rockstar Games, un fan ha recentemente rimpicciolito anche il Far West di Red Dead Redemption 2, per farlo girare (male) su cellulare.