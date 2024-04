Rockstar avrebbe ucciso un film su GTA 5

La storia di GTA 5 è una di quelle che vale la pena che sia raccontata, ma Rockstar Games ha deciso di non dare il via libera ad un documentario dedicato al monumentale gioco.

Più volte si è parlato di un possibile film di Grand Theft Auto ma, al momento, le uniche occasioni in cui si è portato il videogioco sul grande schermo non è esattamente il tipo di produzione che i fan si aspettavano.

In ogni caso il quinto capitolo di GTA ha rappresentato un momento storico per il mondo dei videogiochi anche e soprattutto per la portata mediatica, ed economica, che ha avuto all'interno del mercato. Pare che qualcuno volesse raccontarla, ma Rockstar non si è trovata d'accordo con la proposta.

Come riporta Dualshockers, gli attori che hanno interpretato i tre protagonisti di GTA 5, ovvero Ned Luke, Shawn Fonteno e Steven Oggi, si sono ritrovati tutti insieme per una chiacchierata su un canale youtube, parlando ovviamente della loro esperienza nei panni di Michael, Franklin e Trevor nel gioco.

Durante l'intervista, Steven Ogg e Ned Luke hanno discusso del tempo trascorso lavorando su GTA 5, e Luke ha rivelato che Rockstar aveva pianificato un documentario chiamato "Making of GTA 5", che avrebbe dovuto approfondire il dietro le quinte dello sviluppo del gioco.

Un progetto sulla falsariga di Connecting Worlds per Kojima Productions e Death Stranding, ma che non ha avuto il via libera definitivo.

«Avevamo la telecamera dietro le quinte accesa per tutto il tempo, ma non ne hanno mai fatto nulla» rivela Luke durante la chiacchierata. Un dettaglio che approfondisce Ogg, dicendo: «Ad un certo punto, non abbiamo discusso di quanto fosse bello realizzare il "Making of" in modo da poter avere un documentario sulla realizzazione di GTA?».

Vedremo se, in futuro, Rockstar Games vorrà recuperare il materiale e creare il documentario su uno dei videogiochi più importanti di sempre.

