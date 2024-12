Prestazioni e design al top con questo monitor gaming LG OLED, oggi IN SCONTO! -19%

Se siete alla ricerca di un monitor da gaming che unisca prestazioni eccezionali e un design immersivo, l'offerta attuale su Amazon inerente al modello LG UltraGear OLED 39GS95QE è da non perdere. Proposto a soli 1.099,99€, questo prezzo rappresenta uno sconto del 19% rispetto al precedente minimo di 1.360,81€, rendendolo un'opportunità imperdibile per migliorare la vostra postazione di gioco. Inoltre, vi suggeriamo di dare un'occhiata anche alla nostra guida ai migliori monitor gaming per ulteriori consigli.

LG UltraGear OLED 39GS95QE, chi dovrebbe acquistarlo?

Il monitor LG UltraGear OLED 39GS95QE vanta un display OLED curvo da 39 pollici con un raggio di curvatura 800R, offrendo un'esperienza visiva avvolgente. La risoluzione WQHD di 3440x1440 pixel nel formato ultrawide 21:9 consente di visualizzare il 34% di contenuti in più rispetto a un tradizionale 16:9 1440p, ideale per giochi che beneficiano di un campo visivo esteso.

Le prestazioni sono al top grazie a un refresh rate di 240Hz e un tempo di risposta di 0,03ms (GtG), garantendo sessioni di gioco fluide e reattive, fondamentali per i titoli più frenetici. La compatibilità con le tecnologie NVIDIA G-SYNC e AMD FreeSync Premium Pro assicura una sincronizzazione perfetta tra GPU e monitor, eliminando effetti di tearing e stuttering per un gameplay senza interruzioni.

La qualità dell'immagine è ulteriormente migliorata dal supporto HDR 400 True Black e dalla copertura del 98,5% dello spazio colore DCI-P3, offrendo colori vividi e neri profondi per una rappresentazione visiva realistica. Il design senza cornici su tutti i lati e l'illuminazione ambientale aggiungono un tocco estetico moderno, mentre la base regolabile in altezza, inclinazione e rotazione permette di adattare il monitor alla posizione più confortevole.

In definitiva, LG UltraGear OLED 39GS95QE è una scelta eccellente per i gamer che cercano un monitor capace di offrire prestazioni elevate e un'esperienza visiva immersiva. Con l'attuale offerta su Amazon a 1.099,99€, è il momento ideale per aggiornare la vostra postazione di gioco con un dispositivo all'avanguardia.

Vedi offerta su Amazon