Performance TOP su tante piattaforme: il controller Amazon Luna è SCONTATO del 29%!

Cercate un gamepad multipiattaforma? Oggi su Amazon potete acquistare il controller Amazon Luna a soli 49,99€, con uno sconto del 29% rispetto al prezzo originale di 69,99€. Un’occasione imperdibile per migliorare la vostra esperienza di gioco con il servizio di cloud gaming Amazon Luna e non solo!

Controller Luna wireless, chi dovrebbe acquistarlo?

Progettato per offrire prestazioni ottimali su Luna, questo controller è perfetto per il gaming su molteplici dispositivi, inclusi PC Windows, Mac, Fire TV, tablet Fire, iPhone, iPad, Chromebook e dispositivi Android. È persino compatibile con Smart TV Samsung e LG (su modelli supportati). Grazie alla tecnologia Cloud Direct, si connette via Wi-Fi direttamente ai server di Amazon, riducendo la latenza e garantendo sessioni di gioco fluide. Inoltre, il passaggio da uno schermo all'altro è semplicissimo: potete mettere in pausa il gioco su un dispositivo e riprenderlo immediatamente su un altro.

Le caratteristiche tecniche avanzate del Controller Luna wireless soddisfano le esigenze dei gamer più esigenti, offrendo una risposta rapida dei tasti e una durata della batteria ideale per lunghe sessioni di gioco. Inoltre, il design intuitivo e la superficie antiscivolo garantiscono un comfort di utilizzo prolungato, importante durante le maratone di gioco più intense. Gli appassionati di giochi online che prediligono la precisione e la rapidità di risposta troveranno in questo controller wireless un alleato prezioso. Insomma, è l'acquisto perfetto per chi non vuole compromessi tra prestazioni, comodità e prezzo.

Attualmente, il Controller Luna wireless è disponibile a un prezzo invitante di 49,99€, rispetto al prezzo originale di 69,99€.

