Pensate che Starfield sia troppo facile? Un fan ha creato ciò che fa per voi

Starfield è disponibile da diversi mesi, ma a quanto pare i fan continuano a creare contenuti originali per migliorare il gioco.

Il titolo Bethesda, giocabile anche su Xbox Series S, è infatti supportato da vari modder, spesso in grado di realizzare ottime cose.

Basti pensare che alcune settimane fa è arrivato il primo aggiornamento delle mod di Starfield realizzato dalla community, contenente un'enorme quantità di correzioni.

Ora, dopo la mod che aggiunge la Torre di Pisa, la NASA e il celebre Volto su Marte, qualcuno ha deciso di migliorare l'IA dei nemici.

Come riportato anche da DSO Gaming, il modder "BasedGodAce" ha appena reso Starfield più difficile e più impegnativo con una nuova e interessante mod.

Questa, in poche parole, rende i nemici del gioco più intelligenti. Quindi, se pensavate che Starfield fosse troppo facile, dovreste scaricare questa mod e provarla.

Il modder afferma che la mod fa sì che i nemici lavorino meglio insieme, consentendo loro di eseguire mosse come il fiancheggiamento.

Inoltre, la mod riduce le chiacchiere per un'esperienza di gioco più coinvolgente, oltre a far sì che i nemici ricordino meglio le cose rendendo così il tutto più difficile (oltre a migliora anche l'azione furtiva).

In sostanza, questa mod rende il gioco più impegnativo con nemici che reagiscono in maniera molto più attiva rispetto a prima.

Purtroppo BasedGodAce non ha mostrato i miglioramenti dell'IA in un video. Per questo motivo, dovrete provarla voi stessi qui.

Rimanendo in tema di creazioni messe in piedi dai fan, il modder "luxor8071" ha da poco rilasciato un nuovo HD Texture Pack chiamato Starfield HD Overhaul, da scaricare gratis.

Ma non solo: forse proprio per combattere la noia, un pirata di Starfield ha portato una missione all'estremo e ha costruito una vera e propria sala del trono con centinaia di rotoli di carta igienica.

Infine, le esplorazioni spaziali di Starfield stanno per diventare ancora più coinvolgenti, grazie ad una mod che aggiunge il meteo dinamico: dategli subito un'occhiata a questo indirizzo.