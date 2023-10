Starfield ci porta su Marte e sulla... Torre di Pisa

Starfield è disponibile da diverse settimane, ma a quanto pare i fan continuano a ricevere contenuti originali creati dai modder di tutto il mondo..

Il titolo Bethesda è infatti supportato da una valanga di appassionati.

Basti pensare che da poco è infatti arrivato il primo aggiornamento delle mod di Starfield realizzato dalla community e contiene un'enorme quantità di correzioni.

Ora, come riportato anche da DSO Gaming, il modder "ConnerRia" ha condiviso una nuova mod per il gioco di ruolo di Bethesda. Questa aggiunge la Torre di Pisa, la NASA e il celebre Volto su Marte.

Secondo la descrizione, la mod in questione riporta alcuni contenuti che erano stati tagliati dalla versione finale del gioco.

Pertanto, vi permetterà di esplorare anche la celebre Torre di Pisa, con nuove missioni che vi porteranno alla Torre di lancio della NASA, alla Stazione di ricerca Nova Galactic e al Mars Rover.

Attenzione, però: va detto però che sia la Torre di Pisa che il Volto su Marte non hanno al momento missioni a tema da provare.

Se volete in ogni caso provare il tutto con mano, potete scaricare la nuova mod - ovviamente in forma totalmente gratuita - da questo indirizzo. Non ci resta quindi che augurarvi buon divertimento.

Rimanendo in tema di creazioni messe in piedi dai fan, il modder "luxor8071" ha da poco rilasciato un nuovo HD Texture Pack chiamato Starfield HD Overhaul, da scaricare gratis.

Ma non solo: forse proprio per combattere la noia, un pirata di Starfield ha portato una missione all'estremo e ha costruito una vera e propria sala del trono con centinaia di rotoli di carta igienica.

Infine, le esplorazioni spaziali di Starfield stanno per diventare ancora più coinvolgenti, grazie ad una mod che aggiunge il meteo dinamico: dategli subito un'occhiata a questo indirizzo.