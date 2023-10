I pianeti di Starfield migliorano ancora, grazie al meteo dinamico

Starfield è uno dei giochi più discussi dell'anno e continuerà senz'altro a farlo, anche grazie ad alcune mancanze che una parte dei giocatori ha segnalato nelle settimane.

Tra cui i pianeti che, a detta di molto, sarebbero troppo vuoti. Una scelta precisa operata da Bethesda per non creare un effetto parco giochi ma che, adesso, sarà molto più sopportabile grazie ad una nuova mod.

Advertisement

Come riporta Wccftech, la mod Starfield Dynamic Weather Mod aggiunge un sistema meteorologico dinamico con molte variazioni e transizioni.

Il meteo esiste in Starfield, che offre effetti meteorologici come temporali e pioggia per impostazione predefinita, ma per alcuni la velocità di transizione potrebbe essere troppo lenta a causa dei tempi del gioco.

Con la mod è possibile modificare la velocità delle transizioni meteorologiche nel gioco oltre a consentire variazioni meteorologiche completamente nuove in diversi biomi/climi del pianeta.

Potete vedere il software in azione qui sotto:

La mod, che potete installare scaricandola da questo indirizzo, permette di creare tempeste di sabbia, temporali, pioggia, neve, variazioni del sole e altro ancora, anche per aree che non dovrebbero consentire un clima specifico.

La mod viene fornita con tre preimpostazioni di transizione meteorologica, tra cui "lento", "medio" e "più veloce" con "medio" come preimpostazione consigliata. Naturalmente, coloro che desiderano transizioni più lente possono utilizzare la preimpostazione "lenta", mentre coloro che desiderano transizioni più veloci dovrebbero utilizzare la preimpostazione "più veloce".

«Recentemente è stata aggiunta anche una versione realistica, che rimarrà fedele ai biomi del gioco, così non vedrai più la neve nel deserto», specifica il modder.

A proposito di mod, c'è chi è riuscito a "distruggere" Starfield giocando un po' troppo con l'editor di navi, che non riesce a reggere la nave più iconica di Star Wars, a quanto pare.

Se volete entrare nel mondo di Bethesda potete farlo anche con un'edizione fisica, che trovate al miglior prezzo.