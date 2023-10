Starfield diventa nuovamente più bello da vedere grazie ai fan

Starfield è disponibile ormai da dibverse settimane, ma a quanto pare qualcuno ha deciso di renderlo ancora più bello da vedere.

Il titolo Bethesda, giocabile anche su Xbox Series S (che trovate ), non è di certo un brutto di videogioco, ma secondo alcuni tecnicamente ha ampi margini di miglioramento.

Ecco perché, quindi, il modder "Halk Hogan PL" ha annunciato di essere al lavoro su un sorprendente HD Reworked Texture Pack per Starfield.

Ora, come riportato anche da DSO Gaming, una nuova versione di questo "remaster" è disponibile per il download gratuito.

Il modder "luxor8071" ha infatti rilasciato un nuovo HD Texture Pack chiamato Starfield HD Overhaul che, secondo la sua descrizione, offre texture HD nuove e migliorate, con risoluzione da 2K a 8K.

Nella versione attuale, Starfield HD Overhaul migliora le texture di molte aree e oggetti, con ulteriori cambiamenti previsti nelle prossime settimane.

Ecco gli oggetti e i luoghi che hanno ricevuto modifiche al momento in cui scriviamo:

Akila City

Cartelloni e poster al neon

New Atlantis Atlantide

Legno

Felce

Acqua

Via Lattea

Ceramica, cemento, vetro, metallo, decalcomanie, vernice, plastica, pietra e pavimento.

Andiamo però a precisamente che questa mod non è compatibile con il progetto HD Reworked ed è quindi da usare separatamente.

È possibile scaricare questo nuovo pacchetto di texture HD da questo indirizzo, in forma totalmente gratuita. Si tratta quindi di un ottimo modo per godere del gioco Bethesda in una versione "riveduta e corretta", qualora non foste troppo convinti della grafica base del gioco.

Restando in tema di remaster dei fan, il modder "Halk Hogan PL" ha rilasciato il progetto HD Reworked 2.0 per Cyberpunk 2077, anch'esso disponibile per il download gratis.

Restando in tema, anche il modder "Epiphany Absolute" aveva rilasciato il primo pacchetto di texture AI-upscaled 4K per Starfield, con una dimensione di circa 13 GB.

Ma non solo: di recente vi abbiamo spiegato anche come giocare Starfield anche sulla vostra ASUS ROG Ally, con le impostazioni grafiche ideali e per un'esperienza del tutto all'altezza delle aspettative.