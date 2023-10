In Starfield potete diventare i Re della carta igienica, letteralmente

Starfield è disponibile da diverse settimane, ma a quanto pare i giocatori continuano a scoprire curiosità.

Il titolo Bethesda, giocabile anche su Xbox Series S (che trovate ), è infatti pieno zeppo di chicche ed Easter Egg.

Basti pensare che alcuni giorni fa un fan ha scovato un supporto per pergamene piuttosto particolare nella Loggia, il quartier generale della Constellation in Starfield, in riferimento a The Elder Scrolls 6.

Ora, come riportato anche da GamesRadar, si è andati oltre. Come saprete, ogni gioco di ruolo di Bethesda permette ai giocatori di accumulare cianfrusaglie varie in ogni universo: dalle posate in Skyrim, al metallo arrugginito in Fallout e ora alla carta igienica in Starfield, alias Toiletfield.

Un pirata ha portato questa missione all'estremo e ha costruito una vera e propria sala del trono con centinaia di rotoli di carta igienica.

«Alcuni pirati prendono oggetti di valore, altri rubano carta igienica da tutti i Sistemi Insediati», ha scritto il pirata General Jackass su Reddit. «Ammirate il mio tesoro trapuntato!».

Costruire una sala del trono accanto a due water è esilarante, finché non ci si ricorda che anche il resto dell'universo ha probabilmente bisogno di carta igienica.

«Sono state molte ore di raccolta di carta igienica (a questo punto do più valore a una scatola piena di rotoli che a un'arma di livello oro!)», spiega General Jackass, «ma l'impilamento vero e proprio ha richiesto probabilmente un paio d'ore mentre ascoltavo i podcast».

«Qualcuno ha sofferto nella grande carenza di carta igienica del 2020», ha scherzato un fan.

Parlando di cose ben meno folli, il modder "luxor8071" ha da poco rilasciato un nuovo HD Texture Pack chiamato Starfield HD Overhaul, da scaricare gratis.

Ma non è tutto: alcune settimane fa vi abbiamo spiegato anche come giocare Starfield anche sulla vostra ASUS ROG Ally, con le impostazioni grafiche ideali e per un'esperienza del tutto all'altezza delle aspettative.