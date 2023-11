OFFERTA LANCIO: controller wireless Amazon Luna quasi a metà prezzo

Se state cercando un nuovo controller e desiderate sfruttare il Black Friday 2023 per un acquisto oculato, vi consigliamo di considerare questa promozione sul nuovo controller Luna, ora disponibile a soli 39,99 euro, anziché 69,99€. Si tratta di uno sconto del 43% su un controller comodo che, oltre ad essere impiegato per il servizio di cloud gaming Amazon Luna, può essere utilizzato anche con PC e altri dispositivi.

Controller Luna, chi dovrebbe acquistarlo?

Ideale per gli amanti dei videogiochi, il controller Luna wireless è perfetto per chi desidera godere della libertà di giocare su diversi dispositivi. È particolarmente adatto a chi usa Amazon Luna, poiché facilita l'accesso a un'ampia libreria di giochi (disponibile gratuitamente per i clienti Amazon Prime). Compatibile con PC Windows, Mac, Fire TV, tablet Fire, iPhone, iPad, Chromebook, dispositivi Android, e smart TV Samsung e LG, questo controller si presenta come una scelta poliedrica e imperdibile.

Il controller Luna soddisfa anche chi cerca la possibilità di iniziare un gioco su un dispositivo e proseguirlo su un altro senza interruzioni, grazie alla connessione Wi-Fi ai server di gioco di Amazon, Bluetooth ai dispositivi compatibili, o USB a dispositivi Windows, Mac e Android. Il suo design, simile a quello di un pad Xbox, è pensato per garantire comodità a lungo termine, con levette analogiche posizionate in modo ergonomico, bumper facilmente accessibili, grilletti precisi e tasti di azione reattivi.

L'offerta odierna è un'occasione eccezionale per acquistare un controller di alta qualità a un prezzo ridotto. Progettato da Amazon per un'esperienza di gioco fluida, è utilizzabile anche su PC per giocare a qualsiasi titolo come un normale pad, aggiungendo così ulteriore versatilità.

Questa offerta è solo una di tutte quelle che potrete trovare sul vasto catalogo di Amazon, dove è possibile scoprire una corposa scelta di prodotti a prezzi scontati, dalle ultime novità tecnologiche ai prodotti per la casa, dall’abbigliamento all’intrattenimento.

E se volete essere sempre al corrente delle ultime offerte e promozioni, vi consigliamo di seguire la nostra area dedicata alle offerte, dove quotidianamente segnaliamo le migliori occasioni presenti in rete.

Vedi l'offerta su Amazon