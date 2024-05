Nuovi problemi per Baldur's Gate 3: l'edizione fisica ritarda ancora

Baldur's Gate 3 ha fatto parte di quei giochi usciti solo in digitale e, successivamente, impreziositi da un'edizione fisica che funge più da edizione da collezione. Un'edizione la cui uscita è già stata rinviata più volte e che, ancora una volta, arriverà ulteriormente in ritardo in alcuni Paesi.

La Baldur's Gate 3 Deluxe Edition è stata annunciata la prima volta a novembre del 2023, con l'informazione che il titanico gioco di Larian sarebbe stato inserito su 3 dischi addirittura.

Poi, a marzo, c'è stato un primo rinvio solo su alcune piattaforme, tra cui la sfortunata Xbox (che già di suo aveva problemi da prima) che avrebbe avuto Baldur's Gate 3 in edizione fisica più tardi.

E, dopo un ulteriore rinvio generico per tutte le piattaforme, Larian Studios ha fornito un ulteriore aggiornamento che riguarda in particolare la versione Xbox con uno strano dettaglio. Dalle parole utilizzate nel penultimo comunicato, infatti, non è chiaro se l'edizione Xbox sia stata rinviata ulteriormente oppure no.

Larian ha fornito un altro aggiornamento, poche ore fa, spiegando la complicata situazione che sta vivendo la Baldur's Gate 3 Deluxe Edition per console.

Mentre alcuni utenti PS5 in Europa e Oceania stanno iniziando a ricevere la loro preziosa copia del gioco, per quanto riguarda il Nord America ci sono problemi e, ancora una volta, sembra che la versione Xbox sia coinvolta in questo ulteriore rinvio:

«Stiamo lavorando a stretto contatto con i nostri partner per garantire che coloro che hanno preordinato la versione americana per PS5 inizino a vedere le loro copie spedite entro la fine del mese e le versioni Xbox entro le prossime due settimane.»

Visto quello che sta accadendo con qualche videogioco in edizione fisica per Xbox, speriamo che Baldur's Gate 3 non sia stato cancellato allo stesso modo.

Questa edizione va a chiudere un cerchio in ogni caso, dopo che i precedenti capitoli sono acquistabili da tempo in edizione fisica su Amazon anche in un comodo bundle.