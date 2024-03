L'edizione fisica di Baldur's Gate 3 è stata rinviata

Dopo il grande successo di Baldur's Gate 3, Larian Studios ha deciso di premiare la community con un'edizione fisica con alcuni beni esclusivi che, però, è stata un po' nella penombra fino a qualche settimana fa.

Questa edizione va a chiudere un cerchio in ogni caso, dopo che i precedenti capitoli sono acquistabili da tempo in edizione fisica su Amazon anche in un comodo bundle.

Larian Studios aveva già lasciato intendere, attraverso alcuni suoi esponenti, che l'edizione speciale di Baldur's Gate 3 avrebbe richiesto più tempo del previsto per essere spedita, soprattutto su console.

In maniera particolare su Xbox, dove c'era la possibilità che il titolo di Larian dovesse occupare addirittura 4 dischi per contenere tutti gli aggiornamenti e le novità inserite dal lancio ad oggi.

Il lancio dell'edizione fisica era previsto inizialmente per un periodo non meglio precisato tra l'1 gennaio 2024 e il 31 marzo 2024, con un prezzo di €79.99.

Dopo le prime indiscrezioni è arrivata la conferma ufficiale del rinvio da Larian, tramite i social media:

La versione PC fisica di Baldur's Gate 3 è attualmente in spedizione, mentre su console bisognerà attendere tra aprile e maggio.

Il rinvio non è estremo ma sicuramente fastidioso, sebbene ora ci sia la promessa che la data non verrà ulteriormente posticipata.

«Volevamo che le versioni per console arrivassero prima ai giocatori», dichiara Larian, che ha dovuto affrontare dei problemi di produzione che hanno fatto sì che tutte le date di spedizione siano state leggermente posticipate.

Inoltre, Larian conferma definitivamente che Baldur's Gate 3 su Xbox occuperà 4 dischi contro i 3 originariamente previsti.

Se non altro i giocatori su Xbox potranno finalmente godere dell'epopea fantasy di Larian senza i problemi relativi ai salvataggi che, stando alle ultime patch note, sono stati finalmente risolti una volta per tutte.