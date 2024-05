L'edizione fisica di Baldur's Gate 3 è stata rinviata ancora (e Xbox "scompare")

Baldur's Gate 3 ha fatto parte di quei giochi moderni usciti solo in digitale e, successivamente, impreziositi da un'edizione fisica che funge più da edizione da collezione che, al momento, su console non sta arrivando.

La Baldur's Gate 3 Deluxe Edition è stata annunciata la prima volta a novembre del 2023, con l'informazione che il titanico gioco di Larian sarebbe stato inserito su 3 dischi addirittura.

Poi, a marzo, c'è stato un primo rinvio solo su alcune piattaforme, tra cui la sfortunata Xbox (che già di suo aveva problemi da prima) che avrebbe avuto Baldur's Gate 3 in edizione fisica più tardi.

E, dopo un ulteriore rinvio generico per tutte le piattaforme, Larian Studios ha fornito oggi un ulteriore aggiornamento che riguarda in particolare la versione Xbox con uno strano dettaglio.

«Siamo ormai arrivati a maggio, quando ci aspettavamo di spedire le edizioni Deluxe della console», ha dichiarato Larian sui social media poco fa, spiegando la situazione:

«Sfortunatamente ci siamo imbattuti in altri problemi di produzione fuori dal nostro controllo che hanno ritardato ulteriormente la data di spedizione per gli ordini PS5 del Nord America e tutti gli ordini Xbox. Stiamo lavorando per riceverli tutti il prima possibile e siamo molto dispiaciuti per questo ulteriore ritardo.»

E l'Europa, Italia compresa? Ci sono stati ulteriori problemi e, stranamente, la versione Xbox di Baldur's Gate 3 è stata quasi lasciata da parte nella comunicazione di Larian:

«Tutti gli ordini di PC sono stati spediti e gli ordini di PS5 per Europa e Oceania inizieranno a essere spediti questa settimana. Prevediamo di spedire tutti gli ordini della Deluxe Edition entro il mese di maggio.»

La speranza è che Larian abbia incluso la versione fisica di Baldur's Gate 3 per Xbox in quel "entro il mese di maggio", ma è strano che non sia stata per nulla menzionata la piattaforma nel comunicato.

Visto quello che sta accadendo con qualche videogioco in edizione fisica per Xbox, speriamo che Baldur's Gate 3 non sia stato cancellato allo stesso modo.

Questa edizione va a chiudere un cerchio in ogni caso, dopo che i precedenti capitoli sono acquistabili da tempo in edizione fisica su Amazon anche in un comodo bundle.