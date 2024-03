I problemi di Baldur's Gate 3 su Xbox sono stati finalmente risolti

Baldur's Gate 3 ha avuto un lancio ed una vita a dir poco clamorosi ma, oltre a tantissime cose belle, purtroppo il kolossal di Larian Studios ha dovuto affrontare alcuni problemi in particolare per la versione Xbox del gioco.

Il titolo fantasy è già uscito in versione digitale per Xbox Series X|S (le trovate su Amazon), e i fan hanno già dovuto sperimentare con dei problemi relativi ai salvataggi, che sparivano o erano impossibili da importare sfruttando il cross-save.

Nel corso degli ultimi tempi, Larian aveva già fornito delle soluzioni temporanee per consentire agli utenti di giocare Baldur's Gate 3 su Xbox in tranquillità, ma non funzionavano sempre e c'era bisogno di un fix definitivo.

Il quale è arrivato con l'hotfix 21 (e quello precedente), ma che era stato pubblicato su altre piattaforme prima di approdare su Xbox, visto che Larian doveva appunto inserire la soluzione per il bug dei salvataggi.

Adesso, come riporta Wccftech, l'ultimo aggiornamento di Baldur's Gate 3 si occupa di permettere ai giocatori Xbox di salvare in tranquillità.

Oltre ad inserire una soluzione per i crush anomali e aggiustare alcuni aspetti narrativi legati ai finali del gioco tra cui gli spoiler involontari, Larian annuncia di aver risolto la soluzione dei salvataggi su Xbox:

«L'aggiornamento rapido di oggi porta anche gli hotfix n. 20 e n. 21 sulla tua piattaforma, il che significa che i problemi con i cross-save ora dovrebbero essere risolti. Grazie ancora per la pazienza dimostrata mentre lavoravamo per risolvere il problema e ci scusiamo per qualsiasi inconveniente potrebbe aver causato te (e i tuoi salvataggi!).»

La patch note completa è disponibile sulla pagina di Steam, se siete curiosi di scoprire le tante novità introdotte.

Parlando di versioni console di Baldur's Gate 3, invece, le edizioni fisiche hanno subito un leggero ritardo ma stanno arrivando in ogni caso.