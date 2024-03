L'edizione fisica di Baldur's Gate 3 verrà rinviata su alcune piattaforme

Dopo il grande successo di Baldur's Gate 3, Larian Studios ha deciso di premiare la community con un'edizione fisica con alcuni beni esclusivi che, però, è stata rinviata leggermente su Xbox.

Questa edizione va a chiudere un cerchio in ogni caso, dopo che i precedenti capitoli sono acquistabili da tempo in edizione fisica su Amazon anche in un comodo bundle.

L'edizione fisica di Baldur's Gate 3 era stata annunciata a novembre dello scorso anno a sorpresa, con i dettagli relativi ai contenuti.

Il lancio dell'edizione era previsto inizialmente per un periodo non meglio precisato tra l'1 gennaio 2024 e il 31 marzo 2024, con un prezzo di €79.99. Tuttavia, da un ultimo aggiornamento di Larian, la versione Xbox potrebbe arrivare non prima di aprile.

Questa informazione proviene dal capo della pubblicazione di Larian, Michael Douse, che ha condiviso l'immagine di un camion pieno di copie PC di Baldur's Gate 3 Deluxe Edition, pronte per coloro che l'hanno ordinato.

La versione PC fisica, che non contiene nessun disco ma ha tutto il resto del materiale, ovvero tutti i contenuti della Digital Deluxe Edition più:

Poster dedicato al mind flayer

Toppe con il marchio dell'Assoluta e dei Pugni Fiammanti

Una serie di adesivi

Mappa in stoffa a doppio lato

3 CD con la colonna sonora

Una scatola dove contenere il gioco con un'estetica che ricorda i primi due Baldur's Gate

Michael Douse non ha fornito una data in cui potremo aspettarci le copie per PC nelle mani dei giocatori, ma sembra che la situazione potrebbe muoversi rapidamente, con l'uscita su console che arriverà "poco dopo", per citare le parole di Douse.

Il responsabile di Larian conferma infatti che la versione PC è stata più veloce da spedire perché non ha dei dischi, visto che contiene solo l'installer, ma la versione Xbox che potrebbe arrivare addirittura a 4 Blu-Ray sta rallentando i lavori per la chiusura del master gold.

Il problema risiede nel fatto che, dal lancio ad oggi, sono arrivati molti altri contenuti in Baldur's Gate 3 e devono essere tutti inseriti nelle versioni fisiche, perciò bisogna trovare il modo di incastrare tutto nei Blu-Ray.

Aspettiamo quindi un annuncio definitivo da Larian Studios, nella speranza che i giocatori non debbano aspettare troppo.