Dopo Enotria, un altro gioco abbandona Xbox a pochi giorni dal day one

Ereban: Shadow Legacy è un videogioco stealth che il 10 aprile 2024 sarebbe dovuto uscire su tutte le piattaforme, Xbox inclusa con tanto di lancio su Game Pass al day one, ma l'uscita sulle piattaforme Microsoft è stata annullata.

Dopo Enotria: the Last Song che tuttavia non doveva uscire su Game Pass (vi abbonate tramite Amazon), anche gli sviluppatori di Ereban: Shadow Legacy si sono ritrovati a dover modificare i suoi piani per l'uscita.

Il souslike italiano era stato per altro presentato la prima volta durante un evento di ID@Xbox ma, nonostante questo, Jyamma Games ha comunicato di voler lasciare da parte la versione Xbox di Enotria, almeno per ora.

E ora anche Baby Robot Games ha preso una decisione del genere, anche se per motivazioni diverse annunciate tramite i social media:

«A causa della nostra separazione da Raw Fury come nostro editore», dichiara il team di sviluppo, «l'uscita di Ereban: Shadow Legacy su Xbox e Game Pass il Day One ha dovuto essere annullata.»

Non sono state fornite ulteriori spiegazioni in merito ma, leggendo la parte successiva del comunicato, sembra che sia stata una decisione in cui il team di sviluppo non ha avuto pienamente il controllo, ma sia più che altro legata ad accordi con il publisher:

«Come giocatori cresciuti con diverse console Xbox, eravamo incredibilmente entusiasti di questa uscita, quindi è deludente anche per noi. Tuttavia, ti assicuriamo che faremo del nostro meglio per portare Ereban su Xbox il prima possibile.»

Vedremo se nei prossimi giorni ci saranno ulteriori aggiornamenti, ma il tempismo di questa notizia arriva con una certa puntualità rispetto a quanto emerso in questi giorni alla GDC 2024: ci sono sempre più sviluppatori e publisher che vorrebbero abbandonare il supporto a Xbox.

Un periodo complicato per la casa di Redmond e la sua divisione gaming, anche guardando alle dichiarazioni di qualche ora fa di Phil Spencer.