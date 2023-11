Notebook Acer Nitro V 15 in SUPER sconto per il Black Friday: solo 849€!

Il Black Friday 2023 è ufficialmente in corso e stiamo mettendo in evidenza le offerte più allettanti in tempo reale.

Chi vuole avvicinarsi ai videogiochi su PC può ora approfittare del primo sconto per il notebook Acer Nitro V 15, lanciato da poco sul mercato, che permette di portarsi a casa una GPU della generazione RTX 40, dotata delle ultime tecnologie, a un prezzo davvero concorrenziale.

Notebook Acer Nitro V 15, chi dovrebbe acquistarlo?

Il notebook da gaming Acer Nitro V 15 ANV15-51-5673 è pensato soprattutto per chi vuole videogiocare godendosi il suo display IPS in full HD, senza puntare a risoluzioni superiori ai 1080p. Parliamo di un computer dotato di una CPU Intel Core i5-13420H, a cui affianca una GPU NVIDIA GeForce RTX 4050, l'entry level delle ultime tecnologie di casa NVIDIA, con ben 6 GB di VRAM da destinare ai vostri videogiochi.

Pur essendo una GPU più economica rispetto alle soluzioni più potenti (ed estremamente costose), permette di godere dei videogiochi appena usciti in ottima qualità, permettendo anche di approfittare dei 144 Hz di refresh rate del monitor, che assecondano i frame rate alti (importanti in giochi come gli shooter o i racing game).

A completare il pacchetto del notebook votato alla rapidità troviamo anche un SSD da 512 GB (e non un hard disk meccanico, più lento) su cui scaricare e salvare i vostri giochi, animati da 16 GB di memoria DDR5.

Si tratta quindi di un notebook ideale per chi vuole muovere i primi passi nel gaming su PC senza spendere cifre troppe esose

