Non avete idea di quanto abbia venduto Final Fantasy VII Rebirth su PC

Square Enix ha vinto decisamente una scommessa nel lanciare anche Final Fantasy VII Rebirth su PC, perché dopo 11 mesi il titolo ha registrato ottime vendite lo scorso mese negli Stati Uniti grazie al lancio su PC.

Secondo i nuovi dati di vendita diffusi da Circana (NPD), il secondo capitolo della trilogia remake si è posizionato al terzo posto tra i giochi premium più venduti negli Stati Uniti nel mese di gennaio.

D'altronde, anche a pochi giorni dal lancio, Final Fantasy VII Rebirth aveva dimostrato di essere attesissimo dalla community PC.

Sulla piattaforma aveva venduto tantissimo nelle prime ore, nonostante sia stato piratato praticamente alla velocità della luce.

E ora, Final Fantasy VII Rebirth su PC ha dovuto capitolare solo dietro a colossi come Call of Duty Black Ops 6 e Madden NFL 25, scalando rapidamente dalla posizione 56 alla 3.

Questo dimostra che i franchise di Square Enix sono attesi da tutti, e l'azienda dovrebbe seriamente considerare di abbandonare l'esclusività console fin da subito, così da ottenere immediatamente il successo che sta avendo ora Rebirth.

Chissà che succederà con la Parte 3 della trilogia remake, che di sicuro non sarà un'esclusiva PlayStation anche stavolta.

Dopo il lancio su PS5, Final Fantasy VII Rebirth ha avuto un lancio ottimo su PC anche per via di un porting che si è rivelato all'altezza della situazione. Come abbiamo detto nella nostra recensione, infatti, «con questa nuova veste, e con un livello di dettaglio davvero invidiabile per chi può permettersi i massimi settaggi, il titolo Square Enix è il nuovo barlume di speranza per tutti quei fan che si sono sentiti traditi dai capitoli più discussi e controversi».

Vedremo se Final Fantasy VII Rebirth farà sfaceli anche su Nintendo Switch 2, se i rumor su un eventuale porting della versione PS5 sulla prossima console Nintendo si riveleranno veri.