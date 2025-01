Final Fantasy 7 Remake e Rebirth anche su Xbox e Switch 2? C'è chi ne è sicuro

La serie Final Fantasy potrebbe finalmente espandersi ulteriormente nell'ecosistema Xbox, stando a quanto riportato da Nate the Hate nel suo recente podcast.

Sebbene l'episodio sia intitolato "previsioni", Nate ha affermato con sicurezza che Final Fantasy 7 Remake (che trovate su Amazon) e Rebirth arriveranno su Xbox nel 2025 e 2026 rispettivamente.

Ma non è tutto: questi titoli potrebbero sbarcare anche su Nintendo Switch 2. Durante il podcast (via Pure Xbox), Nate ha dichiarato:

«Penso che, dopo l'annuncio di Final Fantasy 16 [per Xbox], vedremo Square Enix confermare che Final Fantasy 7 Remake e Final Fantasy 7 Rebirth arriveranno su Xbox. Ora, la mia speculazione è che questo annuncio avverrà al Developer Direct. Voglio chiarire questa parte.»

L'insider - che diverse volte ha centrato le sue previsioni - ha poi aggiunto:

«Ma posso confermare che Final Fantasy 7 Remake e Final Fantasy 7 Rebirth arriveranno su Xbox. Final Fantasy 7 Remake sarà pubblicato nel 2025, Rebirth seguirà nel 2026. Questi giochi arriveranno anche su Nintendo Switch 2.»

Se confermate, queste date segnerebbero un'importante espansione per i remake di Final Fantasy 7, che fino ad ora sono stati legati a PlayStation.

La notizia rafforzerebbe ulteriormente il legame tra Xbox e Square Enix. Inoltre, il fatto che Nate menzioni Nintendo Switch 2 come parte del piano di rilascio non fa che aumentare l'attesa per la console di prossima generazione della Grande N.

È interessante notare come Square Enix stia cercando di diversificare le piattaforme di lancio per i suoi titoli principali.

Nate ha anche discusso la possibilità che Final Fantasy 16 venga mostrato all'evento Xbox Developer Direct il 23 gennaio. S

ebbene questa parte sia più una speculazione che una conferma, l'idea di un possibile shadow drop dello stesso giorno sarebbe sicuramente un colpo di scena.

Con l'evento Developer Direct ormai imminente, non ci resta che aspettare e vedere se queste previsioni si concretizzeranno.

Se Square Enix decidesse davvero di portare i remake di Final Fantasy 7 su Xbox e Switch 2, secondo me sarebbe un palese segnale di apertura verso una strategia multipiattaforma più ampia, destinata a raggiungere un pubblico ancora più vasto. E non sarebbe la prima volta, visto quello che si vocifera in queste ore.