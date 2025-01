Gli sconti non bastano, Final Fantasy VII Rebirth PC piratato in meno di un'ora

Final Fantasy VII Rebirth ha rinunciato alla protezione di Denuvo su PC e, com'era facile prevedere, le copie pirata del gioco di Square Enix in versione PC stanno già girando in rete.

D'altronde il titolo era molto atteso, perché dopo un anno di esclusività in versione console (lo trovate su Amazon) il nuovo episodio della trilogia remake è arrivato finalmente su PC.

Tuttavia il gioco è stato piratato praticamente in meno di un'ora dall'uscita, nonostante Square Enix abbia proposto un sostanzioso sconto del 30% sul gioco al lancio, proprio per dare alla community PC la possibilità di scoprire il titolo con un prezzo di favore.

Su un subreddit dedicato alla pirateria videoludica è emerso che il crack del gioco è stato sviluppato in meno di un’ora, evidenziando come Rebirth non utilizzi Denuvo, una tecnologia anti-tamper che spesso ritarda l'accesso dei pirati ai giochi appena rilasciati.

Al momento, è impossibile dire quante copie del gioco siano state scaricate illegalmente. Quasi certamente non sono le 173.000 che un utente Steam afferma che siano, ma sicuramente cresceranno man mano che i file si diffonderanno online.

C'è da dire che Final Fantasy VII Rebirth sta andando comunque bene su Steam, con 31.559 giocatori al lancio che superano i numeri di Final Fantasy XVI (27.508) e Remake Intergrade (13.803) (tramite The Gamer).

Chissà che succederà con la Parte 3 della trilogia remake, che di sicuro non sarà un'esclusiva PlayStation anche stavolta.

Se state pensando di acquistare (e non piratare, fate i bravi) Final Fantasy VII Rebirth su PC, vi consigliamo di recuperare la nostra recensione di Domenico Musicò, in cui ha detto che «se già il gioco riesce a restituire sensazioni che ritenevamo ormai irripetibili e relegate al glorioso passato, con questa nuova veste, e con un livello di dettaglio davvero invidiabile per chi può permettersi i massimi settaggi, il titolo Square Enix è il nuovo barlume di speranza per tutti quei fan che si sono sentiti traditi dai capitoli più discussi e controversi.»