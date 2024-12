Nintendo Switch OLED e Mario Kart 8 Deluxe: il pacchetto definitivo a PREZZO SCONTATO!

My Nintendo Store ha appena annunciato un’offerta esclusiva che farà felici tutti gli appassionati di videogiochi: un bundle speciale che include la console Nintendo Switch Modello OLED (bianco), il celebre gioco Mario Kart 8 Deluxe, un’iscrizione individuale di 12 mesi a Nintendo Switch Online e il set di Mario Kart 8 Deluxe - Pass percorsi aggiuntivi. Tutto questo è disponibile al prezzo imbattibile di 349,99€, con un risparmio totale di 114,97€ rispetto all’acquisto separato dei singoli elementi.

Vedi offerta su Nintendo Store

Bundle Nintendo Switch OLED con Mario Kart 8, perché acquistarlo?

Il pacchetto offre una combinazione unica di hardware e contenuti per i fan di Nintendo Switch. La console OLED bianca è l’ultima versione della famiglia Switch, dotata di un display OLED da 7 pollici che garantisce colori vividi e un contrasto eccezionale. Con un design raffinato e funzionalità migliorate, come lo stand regolabile e la porta LAN integrata, è perfetta per ogni tipo di sessione di gioco, sia in mobilità che collegata alla TV.

Il bundle include inoltre il gioco preinstallato Mario Kart 8 Deluxe, uno dei titoli più amati della serie. Con oltre 40 personaggi, una vasta gamma di veicoli e la possibilità di sfidare amici e giocatori di tutto il mondo, garantisce un’esperienza di gioco entusiasmante. E per arricchire ulteriormente il divertimento, avrete accesso al set di Mario Kart 8 Deluxe - pass percorsi aggiuntivi, che aggiunge 48 circuiti extra tratti dai capitoli precedenti della saga.

Grazie all’abbonamento di 12 mesi a Nintendo Switch Online, potrete competere in modalità multiplayer online e accedere a un ampio catalogo di titoli classici delle console NES e SNES.

Questo bundle esclusivo è disponibile per un periodo limitato, e le scorte potrebbero esaurirsi rapidamente. Se desiderate una console all’avanguardia e contenuti di qualità a un prezzo scontato, questo è il momento perfetto per fare il vostro acquisto. Visitate subito My Nintendo Store per approfittare di questa promozione unica.

