Nintendo, dopo Zelda ci sono brutte notizie per l'estate

In queste settimane si fa un gran parlare degli eventi dell'estate dei videogiochi, ma Nintendo pare che non ne farà parte.

Non che abbia bisogno di grandi novità, visto che con l'arrivo di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, che si è guadagnato anche una console a lui dedicata, i giocatori saranno decisamente impegnati per un po'.

Questo Nintendo lo sa bene e, per fare strada all'atteso sequel, ha pubblicato anche un riassuntone di Breath of the Wild per gli smemorati.

E se già è noto che la Grande N sarà presente alla Gamescom 2023 come espositore, non è detto che ci saranno eventi da qui a fine agosto.

Come riporta Gamingbolt, infatti, a giugno potremmo rimanere orfani del classico Direct estivo che coincideva con il defunto E3.

Sono tanti gli eventi confermati nel periodo estivo, ma Nintendo pare sarà una delle grandi assenti.

Lo afferma Andy Robinson che, nel confermare l'arrivo di un evento PlayStation a strettissimo giro (ve ne abbiamo parlato di recente), dichiara che non si aspetta altrettanto dall'altra azienda nipponica.

I also heard a Sony Showcase is happening in the usual late May / early June window, with Konami stuff included. I’m not expecting Nintendo to do anything — Andy Robinson (@AndyPlaytonic) May 8, 2023

«Ho anche sentito che si terrà un Sony Showcase nella solita finestra di fine maggio/inizio giugno, con materiale Konami incluso. Non mi aspetto che Nintendo faccia qualcosa.»

Sembra proprio che, dopo l'uscita del citato Tears of the Kingdom, Nintendo si prenderà del tempo per raccogliere le idee.

Questo potrebbe essere il momento in cui l'azienda capirà cosa fare con il futuro della sua linea di console, e magari capiremo cosa ne sarà di Switch 2, se mai esisterà e cosa dobbiamo aspettarci esattamente.

L'estate dei videogiochi non sarà comunque priva di eventi, anche senza il classico Nintendo Direct. Tra i tanti che abbiamo citato c'è anche l'Xbox Games Showcase, con tanti annunci previsti.