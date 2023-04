Nintendo salta l'E3 2023 ma sarà presente alla Gamescom 2023

Nonostante l'essersi allontanta dall'E3 2023, Nintendo ha deciso di partecipare attivamente alla Gamescom 2023 come espositore.

Giusto in tempo dopo aver smaltito un po' di hype residuo per The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, l'attesissimo sequel che potete preordinare per qualche altro giorno su Amazon.

Diversamente da quanto successo con l'E3 2023 che, come ricorderete, è stato cancellato definitivamente e, chissà, forse per sempre.

Al momento non è ben chiaro infatti se l'ESA tenterà in qualche modo di far risorgere la storica fiera con l'edizione 2024, visto che le risposte date in questo senso sono tutto meno che chiare.

In ogni caso Nintendo sembra amare Colonia perché, come riporta Gamingbolt, la casa di Kyoto ha confermato la sua presenza alla Gamescom 2023.

Lo hanno confermato direttamente i canali ufficiali della fiera:

«Siamo entusiasti di annunciare che Nintendo esporrà alla Gamescom 2023!», esordisce il tweet ufficiale, che approfondisce dichiarando che altri espositori verranno annunciati in seguito.

Gamescom è sempre stata una fiera che ha accolto moltissimi espositori, essendo rivolta più che altro ai consumatori finali rispetto che alla filiera del mercato videoludico.

L'evento di Colonia è comunque parte della grande Summer Game Fest, la serie di eventi di Geoff Keighley che, al contrato della kermesse di Los Angeles, è già confermata con tantissimi appuntamenti: eccoli qua.

Proprio la Opening Night Live condotta dallo stesso Keighley potrebbe essere l'appuntamento da tenere sott'occhio per eventuali annunci, di Nintendo e di tutti gli altri publisher che parteciperanno.

La Grande N, per altro, terrà un suo evento personale, dal vivo. Un grande ritorno di una manifestazione dedicata ai fan che da un po' di tempo non veniva organizzata.