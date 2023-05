PlayStation Showcase, spunta una nuova data per l'evento

È un po' che non vediamo un PlayStation Showcase e, ancora una volta, si rincorrono voci sull'evento che arriverà prima del previsto.

L’evento dedicato a tutte le novità delle console di casa Sony, come la sempre meno introvabile PlayStation 5, è il centro di tutto quello che è il racconto del mondo PlayStation.

Da almeno un mese queste voci hanno cominciato a circolare, e nelle ultime ore stanno arrivando sempre più conferme presunte.

Giusto oggi è arrivata l'indiscrezione per cui l'evento potrebbe tenersi addirittura a maggio, anticipando la grande estate dei videogiochi.

Sebbene l'E3 2023 sia andato a farsi benedire, la Summer Game Fest di Geoff Keighley è pronta per infiammare l'estate ma, a quanto pare, potrebbe essere anticipata da PlayStation.

Perché il PlayStation Showcase sarebbe piazzato per l'ultima settimana di maggio, con Jeff Grubb che ha una data precisa da prevedere.

Jeff Grubb's Summer Game Mess has an update. That timing on PlayStation Showcase is right as of now. pic.twitter.com/90EmeI2xY5 — Grubb (@JeffGrubb) May 8, 2023

La settimana del 25 maggio, per la precisione, che sarebbe il momento previsto per l'arrivo del nuovo evento dedicato al mondo videoludico di Sony.

Il momento è propizio perché il mondo PlayStation avrebbe bisogno di un bello scossone, per la seconda metà dell'anno e per tutto quello che verrà in futuro.

Non che Sony abbia problemi in senso lato, visto che oltre alle PlayStation 5 pure i videogiochi stanno vendendo bene. In versione fisica o digitale, come dimostrano le classifiche del mese scorso.

