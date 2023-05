Xbox Games Showcase 2023, Phil Spencer è entusiasta: «Nuovi giochi mai visti e aggiornamenti»

Phil Spencer ha ammesso di essere particolarmente entusiasta riguardo Xbox Games Showcase 2023, ma è anche più che consapevole delle difficoltà affrontante dalla divisione gaming di Microsoft nell'ultimo periodo.

L'appuntamento sarà un'ottima occasione per scoprire i principali titoli in arrivo sulle console next-gen e su Xbox Game Pass (lo trovate su Amazon), anche se il "caso Redfall" ha inevitabilmente alzato il livello di guardia di molti fan.

Dopo aver fatto "mea culpa" sul pessimo lancio dell'esclusiva di Arkane, Phil Spencer ha sottolineato di non vedere l'ora di mostrare al pubblico il nuovo Xbox Games Showcase, ma è consapevole che il precedente evento non sembra essere andato come previsto.

Nell'intervista rilasciata durante il podcast di Kinda Funny (via VGC), il capo di Xbox ha ammesso che non tutti i giochi presentati nel precedente evento hanno soddisfatto i fan, a giudicare dal fatto che molte delle esclusive mostrate sono ancora oggi avvolte nel mistero.

E lo stesso Spencer ha preso in esempio proprio l'ultima esclusiva di Xbox per ribadire come sia più che consapevole di una potenziale reazione tiepida del pubblico, ma che il nuovo Games Showcase riuscirà a smentire con i fatti:

«Non sono qui per sopravvalutare lo Showcase, perché se mi trovassi dall'altra parte avrei una reazione del tipo: "Hey, dopo Redfall, voglio mettere le mani sul controller ed è solo così che riuscirai a convincermi". Ma non è questo lo scopo dello Showcase, dunque ne sono molto entusiasta. Annunceremo cose che le persone non hanno ancora visto, nuovi giochi [e] daremo aggiornamenti su alcuni dei titoli che avevate elencato in precedenza».

Con l'ultima frase, Phil Spencer si riferisce a una lista di giochi che erano stati mostrati nell'ultimo Showcase, ma sui quali non è stato più rilasciato alcun aggiornamento: tra questi segnaliamo Perfect Dark, Everwild, Fable, State of Decay 3, Contraband e Avowed.

E proprio quest'ultimo, stando alle ultime indiscrezioni, potrebbe essere uno dei big protagonisti del nuovo Xbox Games Showcase 2023.

Ricordiamo anche che dopo lo Showcase avremo la possibilità di scoprire più da vicino tutti i dettagli su Starfield, vera punta di diamante del catalogo Xbox di quest'anno.

Tuttavia, Phil Spencer sembra aver già messo le mani avanti, sottolineando che nemmeno l'esclusiva Bethesda riuscirà a "salvare" Xbox.