Nintendo conferma "Switch 2"? Un'offerta di lavoro annuncia una console «next-gen»

Ormai Nintendo sembra essere definitivamente uscita allo scoperto: la casa di Kyoto ha confermato di essere già al lavoro su una periferica che possa raccogliere la pesante eredità di Switch, definendola a tutti gli effetti una piattaforma «next-gen».

Come del resto era già stato annunciato più volte dalla compagnia, non dovrebbero dunque arrivare nelle prossime settimane ulteriori upgrade rispetto al modello OLED (lo trovate su Amazon) ma il prossimo aggiornamento potrebbe rappresentare una console effettivamente nuova.

Sembrerebbe ormai a tutti gli effetti confermato che la nuova piattaforma supporterà tutte le caratteristiche e il catalogo di Nintendo Switch Online: un primo indizio in tal senso era già arrivato dal CMA, ma adesso è dalla stessa casa di Super Mario che è arrivata un'ulteriore importante conferma.

GoNintendo segnala infatti una nuova offerta di lavoro arrivata da NERD (Nintendo European Research and Development), alla ricerca di un "Game Technologies R&D Engineer/Scientist" per lavorare su Switch e sulla loro nuova console.

«L'obiettivo è di ambire a soluzioni all'avanguardia in questi campi e superarle, puntando alle piattaforme Nintendo attuali e next-gen. Sarà necessario collaborare con gli sviluppatori per portare nuove tecnologie sul mercato».

Ricordiamo che la divisione NERD si occupa principalmente di supportare e testare l'emulazione sulle console Nintendo, suggerendo dunque ancora una volta che continuerà il supporto alle app di Switch Online.

L'offerta di lavoro, che potete consultare integralmente al seguente indirizzo, fa inoltre riferimento allo sviluppo "Cross-platform": l'ipotesi più probabile è dunque che la prossima console — che naturalmente non sappiamo se si chiamerà davvero Switch 2 — potrebbe seguire l'esempio delle piattaforme Xbox e PlayStation, con una compatibilità cross-gen temporanea.

In alternativa, come già aveva suggerito il giornalista Jeff Grubb, questa console "next-gen" potrebbe in realtà essere una sorta di via di mezzo, data l'intenzione di non abbandonare l'enorme utenza accumulata con la prima console.

Ovviamente vi terremo prontamente aggiornati sulle nostre pagine non appena ne sapremo di più in merito: nel frattempo, ricordiamo che anche un leak di Pokémon aveva anticipato l'arrivo di una console next-gen, con tanto di potenziale finestra di lancio.