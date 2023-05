Aspettando Zelda, ecco il riassuntone di Breath of the Wild

Mancano pochissimi giorni a The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom e, per l'occasione, Nintendo vi aiuta a recuperare le vicende di Breath of the Wild.

Il capolavoro che ha esordito con Nintendo Switch (che trovate su Amazon) uscì nel 2017 e magari non vi ricordate bene tutta la trama del titolo.

Per celebrare il grande successo del gioco, la Grande N di recente ha fatto un regalo ai giocatori ma con un piccolo problema.

E mentre abbiamo scoperto che Tears of the Kingdom è anche più pesante di Breath of the Wild, ora potete prepararvi all'uscita del sequel ricordando tutta l'epica storia di Link e Zelda.

Qualche giorno fa, infatti, la casa di Kyoto ha pubblicato un video che riassume completamente la storia del primo capitolo della rinascita della saga di The Legend of Zelda.

Con tanti spoiler ovviamente, siete avvertiti:

Dobbiamo ammettere che, dopo tutti questi anni, rivedere questo video fa venire a galla molti ricordi.

E nel caso non avete ancora giocato Breath of the Wild, magari ora avete un altro motivo per farlo se i personaggi che avete visto nel filmato vi hanno acceso in qualche modo una scintilla.

Per chi invece sta contando le ore all'uscita di Tears of the Kingdom abbiamo un paio di buone notizie.

La prima è che il preload digitale è disponibile già da qualche giorno, nel caso ve lo siate perso. La seconda è che, per il lancio del gioco, Nintendo ha preparato un nuovo evento che potete seguire anche in streaming.

In realtà c'è un'altra notizia. La guida ufficiale di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom è finalmente disponibile per il preordine, anche in edizione da collezione.