MSI Modern 14, notebook compatto ideale per il lavoro, a meno di 420€! 40% di sconto!

Il notebook MSI Modern 14, che potete portarvi a casa a soli 419€, con uno sconto del 40% rispetto al prezzo più basso recente di 275,27€.

Il notebook MSI Modern 14 unisce performance straordinarie e portabilità estrema. Il dispositivo è equipaggiato con il processore Intel Core i3-1215U, assicurando un'alta performance sia per il multitasking che per l'intrattenimento.

Il design di MSI Modern 14 è pensato per migliorare il flusso di lavoro degli utenti. Il touchpad è stato ingrandito per una maggiore facilità d'uso e la scocca consente un'apertura del display fino a 180°. Inoltre, la funzione Flip-n-Share permette di condividere lo schermo con un solo clic, creando uno spazio di lavoro più produttivo. Il comfort è garantito da una corsa dei tasti ottimizzata di 1.5 mm, che rende la digitazione più ergonomica, e da una tastiera retroilluminata di dimensioni standard, che permette di lavorare anche in ambienti bui.

Sebbene dotato di potenti funzionalità, MSI Modern 14 è estremamente leggero e portatile. Con un peso di soli 1.4 kg e uno chassis ultra sottile, questo notebook è progettato per offrire un'ottima mobilità senza rinunciare a uno stile elegante.

Per quanto riguarda la durabilità, il notebook MSI Modern 14 è conforme allo standard militare MIL-STD-810G, assicurando un'eccezionale affidabilità e resistenza. MSI Modern 14 fornisce tutte le porte necessarie, tra cui USB-A, USB-C, Micro SD e HDMI, consentendo di caricare il dispositivo mentre si collegano contemporaneamente altri dispositivi.

