Monitor MSI G2712 al minimo storico: solo 159,99€!

Il Black Friday 2023 è ufficialmente in corso e stiamo mettendo in evidenza le offerte più allettanti in tempo reale.

Tra le offerte segnaliamo anche il notevole sconto sul monitor da gaming MSI G2712, che viene ora proposto al prezzo più basso di sempre.

Monitor MSI G2712, chi dovrebbe acquistarlo?

Il monitor MSI G2712 è pensato soprattutto per chi cerca di videogiocare con un alto frame rate: parliamo di un pannello da 27" in full HD (1920 x 1080), ma con un refresh rate davvero altissimo, che arriva a 170 Hz. Questo lo rende un monitor ideale per chi, ad esempio, gioca a titoli competitivi, perché non ha bisogno di una risoluzione superiore al full HD, ma si può avvantaggiare della enorme fluidità garantita da un alto refresh rate.

Inoltre, il monitor è dotato di tempi di risposta di 1 ms, che lo rende ulteriormente ideale per il fronte competitivo: se volete giocare al massimo delle possibilità a titoli come sparatutto, racing game e picchiaduro – dove l'immediatezza è fondamentale per esprimersi al meglio – un tempo di risposta così basso, rispetto ai 4 ms o ai 5 ms previsti da altri modelli, è di grande aiuto.

Dotato anche di un filtro per la luce blu, per evitare di affaticare troppo gli occhi dell'utente durante l'utilizzo, il monitor permette anche il montaggio a muro o con un braccio sospeso grazie alla presenza dei fori VESA 100x100.

