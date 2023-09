Monitor ASUS a meno di 100€! Ottimo per studio e lavoro!

Se siete alla ricerca di un monitor dall'ottimo rapporto qualità/prezzo, potete anche fermarvi: il monitor ASUS VA24EHE può essere vostro non al prezzo consigliato di 169€, ma per soli 99,99€! Grazie ad uno sconto straordinario del 41% offerto da Amazon, l'opportunità di possedere questo dispositivo non è mai stata così alla portata.

Il monitor ASUS VA24EHE è un prodotto che spicca nel mercato dei monitor per computer. Con un display da 23,8 pollici e una risoluzione Full HD di 1.920x1.080 pixel, offre immagini nitide e dettagliate, ideali per chi vuole un'esperienza visiva di alta qualità. Uno dei suoi punti di forza più notevoli è la tecnologia IPS, che garantisce angoli di visione estesi fino a 178°, assicurando colori vivaci e uniformi da qualsiasi prospettiva. L'aggiunta della frequenza di aggiornamento fino a 75Hz e della tecnologia Adaptive-Sync/FreeSync rappresenta una grande vantaggio per gli appassionati di videogiochi, offrendo immagini fluide e senza sfarfallii.

La cura per gli occhi degli utenti non è stata trascurata: ASUS ha implementato funzioni specifiche per ridurre l'affaticamento visivo durante le lunghe sessioni d'uso. Considerando l'offerta attualmente disponibile su Amazon, questo monitor rappresenta una scelta eccellente per chi desidera un mix perfetto tra qualità e prezzo. Sia che voi siate dei professionisti alla ricerca di una soluzione per il vostro ufficio, un appassionato di videogiochi o semplicemente alla ricerca di un upgrade per il vostro setup casalingo, il monitor ASUS VA24EHE è una scelta che non deluderà le tue aspettative.

