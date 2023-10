Le migliori demo da provare gratis su Switch

Anni addietro, quando non c'erano troppi sconti di cui approfittare, a volte ci si accontentava di una demo, per godersi un po' le idee che c'erano dietro un videogioco. Lo scopo delle versioni demo è sempre stato, in realtà, quello di permettere di provare un videogioco per decidere se acquistarlo – ma a volte permettono anche di divertirsi genuinamente con quello che hanno da offrire.

Nintendo Switch fin dal suo lancio è sempre andata a braccetto con le demo e sul suo Nintendo eShop ci sono tantissime versioni dimostrative di videogiochi che potete provare gratis.

Alcune durano molto poco, altre sono più estese, molte consentono di tenere i progressi nella release finale, ma condividono tutte un fattore in comune: vi permettono di testare un gioco, capire come funziona, divertirvi un po' ed eventualmente valutare di comprare la versione completa, senza spendere un euro.

Vediamo allora in questo articolo quelle che sono le migliori demo su Nintendo eShop, che potete provare gratis sulla vostra Nintendo Switch (che sia standard, OLED o Lite, non fa differenza).

Le migliori demo gratis per Nintendo Switch

Se volete consultare l'elenco di tutti i giochi con demo presenti su Nintendo eShop, potete dare un'occhiata direttamente a questo link al sito ufficiale.

Vi ricordiamo che i giochi che trovate nell'elenco possono essere fruiti e giocati con tutte le versioni di Nintendo Switch: sia che possediate la più recente OLED, sia che siate in possesso della standard, sia che vi siate fiondati sulla piccola ed estremamente portatile Lite. L'unica eccezione è costituita dai giochi che richiedono specificamente di scollegare i Joy-Con dalla console: in quel caso, alla Lite è necessario affiancare dei Joy-Con aggiuntivi.

Se tutta questa abbondanza di diversi modelli di Nintendo Switch vi sta creando più confusione che altro, vi raccomandiamo di dare un'occhiata alla nostra guida in cui vi mostriamo da vicino tutte le differenze tra i vari modelli, cosicché possiate trovare quello ideale per voi.