Metal Gear Solid Remake torna a far parlare di sé

Torniamo a parlare di Metal Gear Solid Remake, presunto progetto di riesumazione del grande classico di Hideo Kojima che, secondo nuove fonti, sarebbe effettivamente in lavorazione per l'uscita nel prossimo futuro.

Niente a che vedere con la Metal Gear Solid Master Collection (trovare il volume 1 su Amazon) che riporta solamente la versione originale dei titoli Konami su piattaforme moderne, quindi.

Di Metal Gear Solid Remake si era parlato già addirittura due anni fa, pertanto è da un po' che continuano a rimbalzare informazioni e presunte conferme sull'esistenza di questo progetto da parte di Konami.

In origine sarebbe dovuto essere un videogioco disponibile anche su PlayStation 4, ma visti gli anni passati durante lo sviluppo la scelta è virata sul renderlo un'esclusiva PlayStation 5.

L'anno scorso l'indiscrezione era tornata in superficie, stavolta grazie al compositore di Hogwarts Legacy che aveva lasciato intendere che fosse al lavoro su un nuovo arrangiamento musicale per la saga di Konami.

E pochi giorni fa si è tornati a parlare di Metal Gear Solid Remake, con alcune informazioni riemerse poche ore fa.

Un nuovo rapporto ha riacceso le speranze che l'editore giapponese abbia ancora intenzione di rinnovare completamente il classico per la prima PlayStation. Pushsquare suggerisce che, pur dando ovviamente priorità a Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, Konami stia "ancora lavorando a un remake del primo capitolo".

Questo rumor è arrivato dopo un confronto con "fonti multiple", le stesse che hanno fatto trapelare il recente DLC di God of War Ragnarok prima dell'annuncio, pertanto sembrerebbe più affidabile di altri se non altro.

A quanto pare il remake è in sviluppo da molti anni, ma non si sa ancora chi sia effettivamente alla guida di questo progetto, quindi non ci resta che aspettare ulteriori conferme in futuro.

Nel frattempo è passato così tanto tempo dai primi rumor che David Hayter, il doppiatore di Snake, ha fatto addirittura pace con Metal Gear Solid V: The Phantom Pain.