Metal Gear Solid Delta e Silent Hill 2 usciranno nel 2024? Risponde Konami

Il 2024 videoludico potrebbe accogliere due dei remake più attesi di casa Konami: sembra infatti che l'attuale anno sia quello giusto per poter provare con mano Metal Gear Solid Delta e Silent Hill 2, rivisitazioni di ultima generazione di due dei più grandi capolavori del publisher.

Un recente video pubblicato da PlayStation ha infatti inserito sia il remake di Silent Hill 2 (che potete prenotare su Amazon) che quello del terzo Metal Gear Solid tra i tanti giochi attesi in uscita per il 2024, confermando implicitamente che dovrebbero uscire entro i prossimi mesi.

Advertisement

Se per il remake del secondo Silent Hill la notizia sembrava quasi "ovvia", considerando che la stessa Konami aveva anticipato grandi novità per la saga, la conferma di Metal Gear Solid Delta ha destato decisamente più stupore, considerando che ancora sappiamo ben poco della produzione effettiva.

Per provare a fare chiarezza sulla questione, Gematsu si è messa in contatto con Konami, senza però ricevere né conferme né smentite sull'uscita nel 2024 (via ComicBook).

Il publisher giapponese si è infatti limitato a rispondere chiedendo di «attendere l'annuncio futuro», in quello che possiamo riformulare come un vero e proprio "no comment".

E il fatto che non sia arrivata alcuna smentita ufficiale è già di per sé una notizia: se l'uscita non fosse stata davvero prevista per il 2024, considerando che il reveal è arrivato da PlayStation, Konami avrebbe potuto semplicemente limitarsi a sottolineare di non aver ancora dichiarato l'anno di uscita.

Aver scelto la strada del "no comment" sembra essere dunque una mezza conferma su un 2024 ricco di aspettative per il publisher giapponese e i fan di questi due grandi capolavori: vedremo se nelle prossime settimane potremo effettivamente saperne di più sulla data di uscita vera e propria. Continueremo a seguire il tutto e vi terremo aggiornati non appena ne sapremo di più.

È in ogni caso più facile che arrivino prima notizie per Silent Hill 2 Remake, dovendo scegliere tra i due giochi, considerando che secondo alcune voci lo sviluppo sarebbe già stato addirittura completato.