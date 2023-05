Metal Gear Solid Remake, nuovo indizio dal compositore di Hogwarts Legacy

Metal Gear Solid Remake continua a essere in cima ai desideri dei giocatori di tutto il pianeta, tanto che ora è apparso in rete un nuovo indizio.

La saga di Hideo Kojima, il cui ultimo capitolo lo trovate su Amazon, è uno dei ritorni eccellenti più desiderati di tutti i tempi.

I rumor su un nuovo MGS continuano a rincorrersi, sebbene ad oggi di conferme ufficiali nemmeno l'ombra.

E se un eventuale remake del primo capitolo (che i fan italiani continuano a immaginare) è un sogno a occhi aperti, è ora arrivato un altro accenno da parte del compositore della colonna sonora di Hogwarts Legacy.

Come riportato anche su PCGamesN, J. Scott Rakozy ha condiviso una breve clip con un nuovo arrangiamento dell'iconico tema di MGS. Cosa potrebbe significare?

Rakozy, che ha lavorato anche a serie Netflix e a cortometraggi di Assassin's Creed, ha condiviso un frammento di una nuova versione del tema originale di Metal Gear Solid.

All'inizio, il suono è simile a quello della versione orchestrale di Harry Gregson-Williams di MGS 2, ma poco prima che il tema principale prenda il via, l'arrangiamento di Rakozy prende una piega leggermente sinistra.

Sembra adatto a una scena in cui Snake si infiltra e indaga su Shadow Moses, o forse a un montaggio iniziale delle guardie originali che vengono aggredite dal soldato della FOXHOUND.

Rakozy ha condiviso la clip nelle stories Instagram con la didascalia divenuta un meme, "if you know, you know".

Il fan di Metal Gear Solid sperano che questo sia un segno di un imminente annuncio di un remake di MGS. L'uscita del remake di Silent Hill 2 suggerisce che Konami comprende il valore potenziale del revival dei suoi classici, quindi mai dire mai.

Nell'attesa, se volete scoprire i migliori e i peggiori capitoli della serie di Metal Gear Solid date un’occhiata alla nostra classifica pubblicata sempre e solo sulle pagine di SpazioGames.

Ma non è tutto: un fan italiano ha da poco dato vita alla storica intro del primo MGS utilizzando il motore grafico Unreal Engine 5.

Per concludere, qualcuno ha invece pensato di usare le IA per dare via a una sorta di film anni '70 di MGS, per un risultato davvero... particolare.