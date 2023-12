David Hayter ha fatto pace con Metal Gear Solid V The Phantom Pain: «È divertente»

Metal Gear Solid V: The Phantom Pain è un gioco che ha fatto discutere e continuerà a farlo per una serie di motivi, che riguardano Hideo Kojima, Konami e David Hayter, lo storico doppiatore di Snake che per la prima volta non prestò la voce al personaggio.

Fu infatti Kiefer Sutherland a prestare la voce a Venom Snake nel discusso ultimo episodio della saga videoludica di Metal Gear Solid, che segnò per altro anche la catastrofica fine di Hideo Kojima all'interno di Konami.

David Hayter si era dimostrato da subito ostile nei confronti di The Phantom Pain, dichiarando sempre in maniera pubblica che non avrebbe giocato in alcun modo il titolo, quasi per dimenticare la sua esistenza in ogni modo.

Sia per la sua assenza come doppiatore che, forse, per solidarietà ad Hideo Kojima, dall'uscita di The Phantom Pain ad oggi Hayter non ha mai tirato in ballo il titolo in alcun modo. Sebbene abbia anche avuto modo di incontrate Kiefer Sutherland in un'occasione, a dimostrazione che non c'era nessuna ostilità con l'attore ma, al massimo, con la produzione.

Ad oggi non sappiamo l'esatto motivo per cui David Hayter non fu ingaggiato per Metal Gear Solid V: The Phantom Pain, tolta una eventuale grande volontà di essere fedeli alla trama del gioco (ci siamo capiti), ma non importa, perché Hayer non soffre più del dolore fantasma.

Come ha annunciato su X, infatti, ha preso in mano il gioco e si sta anche divertendo:

«L'ho rimandato per anni», premette Hayter nel suo post parlando del gioco che, tolto lo "Snake Laringitico", trova «piuttosto divertente».

È arrivata quindi una nuova era e, adesso che David Hayter tornerà nei panni di Snake in Metal Gear Solid Delta, (così come nella Master Collection che trovate su Amazon), è tempo di seppellire l'ascia di guerra.

Di certo quello di The Phantom Pain e di ciò che è successo in ambito Konami-Kojima è qualcosa che ricorderemo sempre, e l'ha fatto anche lo stesso Hideo Kojima riflettendo sui suoi ultimi anni da indipendente.