Metal Gear Solid Remake sarebbe in lavorazione su PS5, c'è chi ne è certo

Konami ha da poco rilasciato la Master Collection Vol. 1, ma a quanto pare la saga di Metal Gear Solid potrebbe tornare nuovamente in un futuro con un secondo remake.

Lasciando da parte l'ormai obsoleto quinto episodio (che trovate ) sembra che il futuro del franchise sia ricco.

Del resto, lo scorso maggio è stato finalmente mostrato il remake di Metal Gear Solid 3 con un trailer davvero emozionante.

Ora, come riportato anche da GamingBible, sono emerse nuove speculazioni sul rifacimento di un altro classico di Konami, ossia il primo Metal Gear Solid.

I più attenti ricorderanno bene che abbiamo già avuto un remake di MGS nel 2004 su GameCube con Twin Snakes.

Tuttavia, considerando anche che quel titolo era un'esclusiva della console Nintendo uscita ormai 20 anni fa, molti fan della serie non hanno mai potuto giocarci.

Ora, un report esclusivo dell'agenzia di stampa spagnola Areajugones afferma che il remake di Metal Gear Solid è in fase di produzione iniziale e sarà un'esclusiva PlayStation 5.

Vale la pena sottolineare che questa voce non è confermata, quindi dovremmo prenderla con le pinze fino a prova contraria.

Detto questo, la cosa non è così improbabile, considerando che Konami ha già dato l'ok ai remake di Metal Gear Solid 3 e Silent Hill 2.

Se fosse vero, quindi, la notizia manderebbe in estasi i fan. Al momento sappiamo che Metal Gear Solid Delta: Snake Eater non uscirà solo su PS5, ma anche su PC e Xbox Series X|S. Staremo a vedere.

Restando in tema, alcune settimane fa potrebbero essere stati svelati i contenuti del Vol. 2 e 3 della Metal Gear Solid Master Collection.

Ma non è tutto: sempre per quanto riguarda i Metal Gear storici, vediamo tutti i dettagli sul Volume 1, per rispondere ai dubbi dei nostri lettori.