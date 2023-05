Metal Gear Solid, la serie tocca un nuovo record (aspettando il remake)

Metal Gear Solid è una di quelle serie di cui da anni i fan chiedono un ritorno, nonostante al momento sia stata parcheggiata da Konami in attesa di tempi migliori.

La saga di Hideo Kojima, il cui ultimo capitolo lo trovate su Amazon, è uno dei ritorni più desiderati di sempre.

Del resto, i rumor su un nuovo MGS continuano a rincorrersi, sebbene ad oggi di conferme ufficiali neppure l'ombra.

E se un eventuale annuncio di un remake del terzo capitolo potrebbe essere effettivamente vicino, sembra proprio che la serie nella sua interezza abbia ancora qualcosa da dire, grazie a un nuovo traguardo di vendite.

Come riportato da Metal Gear Informer, la serie ha venduto più di 59,8 milioni di copie.

Konami ha fornito i numeri aggiornati sul proprio sito ufficiale, insieme agli ultimi risultati finanziari.

Ciò significa che la serie ha venduto 300.000 copie nei tre mesi successivi alla fine di dicembre 2022. Nonostante sia quindi "fermo" da fin troppi anni, più precisamente dall'uscita del deludente Metal Gear Survivor, il franchise continua a racimolare consensi e numeri piuttosto alti.

Ciò potrebbe quindi convincere il publisher giapponese a rispolverare la serie in tempi brevi, magari proprio con l'annuncio tanto atteso del remake PS5 di Snake Eater. Vi terremo ovviamente aggiornati nel caso vi fossero novità al riguardo.

