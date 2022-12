Metal Gear Solid, il film è scomparso, ma arriva quello creato dalle IA

Il film di Metal Gear Solid è sparito dai radar ormai da diversi mesi, visto che ad oggi del progetto si sa davvero molto poco, per non dire nulla.

Le uniche cose note son che la pellicola basata sulla saga creata da Hideo Kojima (che trovate anche su Amazon) sarà diretta da Jordan Vogt-Roberts e Oscar Isaac (Moon Knight) vestirà i panni di Solid Snake.

Alcuni mesi fa lo stesso Isaac era tornato a parlare del film, rivelando che al netto dei ritardi il film si farà e non verrà cancellato.

Ora, come riportato su Reddit, qualcuno ha ben pensato di usare la tecnologia delle IA per dare via a una sorta di lungometraggio ideale di MGS.

L’autore delle immagini che trovate poco sotto, ha dato come input all’IA per la prima immagine, quella di Snake, dando vita a una sorta di versione in stile pellicola di spionaggio anni ’70.

Le parole usate per dare vita alla creazione sono: «Fotogrammi da 35 mm di un film live action degli anni ’70 di Metal Gear Solid, Solid Snake che entra in una scatola di cartone, indossa una sottile bandana grigia e un equipaggiamento tattico grigio, capelli scuri, occhi azzurri, stile cinematografico, senza benda sull’occhio.»

Poco sotto, potete ammirare gli screen in questione (cliccate sul link).

Nell’attesa di saperne di più sul vero film dedicato alla saga Konami (e, magari, scoprire il resto del cast ufficiale della pellicola) i fan si sono dilettati nella realizzazione di alcuni poster che vi toglieranno parecchi dubbi sul film di Metal Gear Solid.

Ma non solo: altri appassionati hanno iniziato a domandarsi quale potrebbe essere l’attore destinato a interpretare uno dei tre “fratelli” genetici nati come parte del progetto Les Enfants Terribles: stiamo parlando di Liquid Snake.

Infine, Metal Gear Solid Remake è ormai un sogno che pare non doversi concretizzare mai, sebbene di tanto in tanto ci pensano i fan a ovviare al problema.