Metal Gear Solid Remake, un fan italiano lo ha immaginato (ed è splendido)

Metal Gear Solid Remake è ormai un sogno che pare non doversi concretizzare mai, sebbene di tanto in tanto ci pensano i fan a ovviare al problema.

Il rifacimento del primo capitolo della saga di Hideo Kojima è infatti uno dei giochi più amati di tutti i tempo.

Vero anche che remake del titolo di fatto già esiste ed è il (discusso) The Twin Snakes, un progetto sicuramente interessante ma che non è mai stato troppo apprezzato dai fan anche e soprattutto per sequenze come questa.

Ora, dopo che i rumor su un nuovo MGS continuano a rincorrersi, un fan ha ben pensato di crearsi da solo l’intro del gioco in Unreal Engine 5.

Lo YouTuber Edoardo de Savina (noto come JacktheLightning) ha infatti dato vita alla leggendaria intro del primo Metal Gear Solid utilizzando il potente motore grafico di Epic Games.

«Questo è un remake della cutscene di apertura dell’originale Metal Gear Solid (PSX – 1998)», ha spiegato Edoardo nella descrizione su YouTube.

«Grazie all’Unreal Engine 5 e alla tecnologia Lumen, sono riuscito a ricreare l’iconico Dock in cui Solid Snake prende l’ascensore per la superficie. Inoltre, Liquid Snake fa la sua comparsa con un paio di soldati. Shadow Moses è un luogo meraviglioso da ricreare e sono entusiasta di lavorare su altri ambienti di questo capolavoro.»

E ancora: «Spero di vedere il vero Metal Gear Solid Remake annunciato ai The Game Awards di quest’anno, invece di varie fughe di notizie completamente prive di senso.»

