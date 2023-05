Metal Gear Solid 3 Remake potrebbe essere svelato durante il PlayStation Showcase

L'annuncio del tanto chiacchierato remake di Metal Gear Solid 3 potrebbe essere imminente: stando alle ultime indiscrezioni, il palcoscenico scelto per il reveal sarebbe il nuovo PlayStation Showcase, annunciato nelle scorse ore.

Nelle ultime settimane si sono moltiplicate a dismisura le voci su una nuova possibile collaborazione tra Konami e Sony, che vedrebbero come punta di diamante proprio il celebre franchise Metal Gear Solid (trovate il quinto capitolo su Amazon).

Se negli scorsi giorni era stato il giornalista Jez Corden ad anticipare un potenziale accordo di esclusività tra le due compagnie, in queste ore è tornato a parlare del possibile reveal Andy Robinson di VGC, tra i primi a rivelare la stessa possibile esistenza del remake di Metal Gear Solid 3.

Pochi istanti dopo la conferma ufficiale dell'evento, che ricordiamo si svolgerà il prossimo 24 maggio alle ore 22.00, Robinson ha lanciato indizi sul proprio account social che sembrerebbero suggerire proprio il reveal di annunci legati a Metal Gear Solid.

I hope PlayStation fans are Geared up for this https://t.co/9xfDogHiGn — Andy Robinson (@AndyPlaytonic) May 17, 2023

Bolted like Metal — Andy Robinson (@AndyPlaytonic) May 17, 2023

Insomma, il PlayStation Showcase potrebbe rivelare i primi passi di quella che sembrerebbe essere un'importante collaborazione tra Sony e Konami, con la possibile conferma definitiva del remake del terzo capitolo.

Chiaramente la casa di PlayStation non si è voluta esprimere ufficialmente sui giochi che saranno svelati e anche in casa Konami non sono mai state commentate ufficialmente queste indiscrezioni.

Di conseguenza, non possiamo che invitarvi come di consueto — nonostante le molteplici fonti rivelatesi affidabili — a prendere il tutto con le dovute precauzioni: non ci resta che incrociare le dita e attendere l'inizio del PlayStation Showcase per scoprire tutta la verità.

Ovviamente, anche noi di SpazioGames continueremo a tenervi aggiornati sulle nostre pagine con tutti gli annunci più importanti arrivati direttamente dall'evento: stando alle prime informazioni ufficiali, pare che vedremo «giochi grandi e piccoli» in contemporanea.