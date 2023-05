Metal Gear Solid 3 Remake, perché iniziare con il terzo capitolo? La risposta degli sviluppatori

Dopo mesi, forse anni, di rumor al riguardo finalmente è arrivato l'annuncio del remake di Metal Gear Solid 3 che, come sapete, si chiama ufficialmente Metal Gear Solid Delta.

Un modo per tornare nello splendido capitolo diretto da Hideo Kojima, uscito in origine in epoca PlayStation 2 (curiosamente lo trovate ancora su Amazon) e per goderne in un modo inedito.

Un progetto che è rimasto misterioso non solo per i rumor, ma anche per il fatto che dopo l'annuncio ci è voluto un po' per scoprire chi fosse il team di sviluppo coinvolto.

Il primo trailer mostrato durante il PlayStation Showcase nasconde già alcuni easter egg, e nelle settimane successive arrivano anche altre informazioni.

Ci saranno Hideo Kojima e Yoji Shinkawa? Perché iniziare con il terzo capitolo e non con il primo per farne dei remake?

A queste domande hanno risposto gli sviluppatori ai microfoni di IGN US.

Intanto, Metal Gear Solid Delta si chiama in questo modo perché rappresenta idealmente un ritorno ma anche un voler rimanere fedeli alle origini, come già aveva spiegato Konami.

Prima di tutto sebbene la domanda su Kojima e Shinkawa avesse senso, la risposta è quella che tutti ci aspettavamo ovvero che no, non saranno coinvolti nel progetto.

«Il team di sviluppo lavorerà sodo per creare questo remake in modo che possa essere apprezzato su più piattaforme da ancora più giocatori in tutto il mondo.», ha spiegato Konami nel ribadire che i due autori non sono stati coinvolti.

E mentre la Master Collection riporterà in auge i capitoli più anziani, perché non si è fatto un remake del primo capitolo al posto del terzo?

«Abbiamo scelto Metal Gear Solid 3: Snake Eater perché raffigura la nascita di Big Boss (Naked Snake), che è il punto di partenza della serie Metal Gear. Un altro motivo è che molti fan hanno richiesto a lungo un remake di questo gioco.»

Insomma la volontà di incontrare le richieste dei fan. Gli stessi che sperano di avere una fedeltà totale, anche in base ai primi screenshot emersi.