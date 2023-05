Metal Gear Solid Delta, il confronto con l'originale Snake Eater è ottimo

Nel corso del PlayStation Showcase di ieri sera è stato finalmente mostrato il remake di Metal Gear Solid 3 con un trailer davvero emozionante. Il gioco si chiamerà infatti Metal Gear Solid Delta Snake Eater.

Considerando che la saga di Hideo Kojima, il cui ultimo capitolo lo trovate su Amazon, era stata parcheggiata da anni, i fan hanno visto i loro desideri esaudirsi.

Il primo teaser trailer non ha mostrato il gioco in azione, ma ha senza dubbio riacceso l'hype a livelli inimagginabili.

Ora, dopo che sono apparsi anche i primi screen in-game ufficiali, qualcuno ha ben pensato di metterli a confronto con lo Snake Eater originale.

Come riportato anche da Wccftech, lo YouTuber Cycu1 ha confrontato i due giochi, più in particolare Delta con Snake Eater HD Edition.

La differenza c'è e si vede, anche se non è poi così sorprendente se si considera che il gioco originale è stato lanciato su PlayStation 2 all'inizio degli anni Duemila (che nei videogiochi corrispondono a un'eternità).

Potete vedere le immagini tra Metal Gear Solid Delta e Snake Eater nel video che trovate poco sopra. Ricordiamo in ogni caso che il gioco uscirà su PC via Steam, PlayStation 5 e Xbox Series S|X, allineandosi alle recenti voci che lo volevano multipiattaforma e non un'esclusiva PlayStation.

Konami ha però iniziato ad approfondire tutti i dettagli su cosa potranno aspettarsi i fan in Metal Gear Solid Delta: il gioco, difatti, non rinuncerà al cast originale del terzo capitolo, incluso David Hayter nell'iconico ruolo di Snake.

Ricordiamo che in contemporanea all'annuncio di Metal Gear Solid Delta, Konami ha anche svelato la Master Collection con la trilogia, confermando proprio in queste ore anche l'inclusione dei primi 2 storici capitoli della saga.

Naturalmente, Metal Gear Solid Delta è stato solo uno dei numerosi annunci proposti all'ultimo PlayStation Showcase: se ve li foste persi, sulle nostre pagine trovate il recap con tutti i trailer dedicati.