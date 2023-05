Qual è il team di sviluppo di Metal Gear Solid Delta? Arriva la risposta ufficiale

La conferma di Metal Gear Solid Delta, remake del terzo capitolo della saga, è stato sicuramente uno degli annunci più importanti dell'ultimo PlayStation Showcase, anche se il trailer ufficiale aveva dato ben poche informazioni ai fan e lasciato gli addetti ai lavori con molti misteri da risolvere.

E ovviamente non stiamo parlando del fatto che non si è visto alcun gameplay — problema comune a molti altri trailer dell'evento, come abbiamo approfondito nel nostro speciale — ma anche di molte informazioni di base, a partire dal team di sviluppo.

Advertisement

Konami non aveva infatti svelato se fosse la stessa compagnia ad occuparsi del progetto, come già fatto con tutti i precedenti capitoli (trovate Metal Gear Solid V su Amazon), o se ci fosse un altro team già chiacchierato in occasione dei primi rumor legati alla produzione del remake.

Adesso sembra essere arrivata una conferma ufficiale: il giornalista Ethan Gach, senior editor di Kotaku, ha infatti riferito su Twitter di aver ricevuto conferma da un portavoce sugli effettivi sviluppatori di Metal Gear Solid Delta.

«In aggiunta al team di sviluppo di Konami, che è coinvolto nello sviluppo della serie Metal Gear, il gioco è interamente supportato da Virtuos, una compagnia di sviluppo che ha collaborato con i precedenti capitoli di Metal Gear».

Pare dunque essere stata confermata definitivamente l'indiscrezione riportata da VGC quasi 2 anni fa, che segnalava proprio Virtuos come team di sviluppo del remake di Metal Gear Solid 3.

Stando alle dichiarazioni rilasciate dal portavoce, sembrerebbe anche che la compagnia starebbe lavorando anche alla Metal Gear Solid Master Collection, considerando che si fa specifico riferimento a capitoli passati.

Il mistero sembrerebbe dunque essere stato finalmente svelato: adesso non ci resta che attendere con pazienza novità sul gameplay e sulla data di lancio, attualmente ancora avvolta nel mistero.

Nel frattempo, Konami ha comunque voluto rilasciare i primi screenshot in-game ufficiali, confermando anche che — nonostante sia un remake — resteranno intatte sia la storia che le voci originali.