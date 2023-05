Perché Metal Gear Solid 3 Remake si chiama "Delta"? Risponde Konami

Le voci di corridoio durante ormai quasi due anni alla fine hanno trovato conferma: Konami ha ufficialmente annunciato il remake di Metal Gear Solid 3, in uscita su PS5, Xbox Series X|S e PC.

L'annuncio, come è ormai noto, è arrivato durante l'ultimo PlayStation Showcase, ma il publisher ha stupito tutti svelando che il nuovo remake si sarebbe chiamato "Metal Gear Solid Delta: Snake Eater", abbandonando dunque la numerazione del gioco.

Si tratta a tutti gli effetti di un'operazione per riportare in vita la saga, che dopo il quinto capitolo (lo trovate su Amazon) era rimasta in standby per fin troppi anni.

La scelta del nome ha però incuriosito molti fan e addetti ai lavori, motivo per cui Konami ha deciso di intervenire ufficialmente per rispondere alla domanda che probabilmente tutti si sono fatti: «Come mai si chiama Metal Gear Solid Delta?».

La compagnia ha deciso di svelare il mistero direttamente con un post sul proprio profilo Twitter, sottolineando che il nome è stato scelto proprio per indicare la natura del remake:

«Il simbolo Delta (Δ) è stato scelto perché il suo significato si adatta al concept di questo progetto remake. Delta significa "cambiamento" o "differenza" senza cambiarne la struttura».

Insomma, nel nome stesso è nascosta anche la natura stessa del remake: Metal Gear Solid Delta si adatterà ai nuovi standard, ma senza cambiare la struttura di gioco e proponendo gli stessi contenuti che i fan storici hanno sempre amato.

Una decisione, del resto, anticipata anche dalla volontà di mantenere intatto il cast originale: Konami ha infatti confermato che potremo riascoltare tutte le voci del terzo capitolo, incluso David Hayter nel leggendario ruolo di Snake.

Negli scorsi istanti, la compagnia ha anche svelato i primi screenshot in-game di Metal Gear Solid Delta, mostrando la nuova grafica per le ambientazioni storiche.

Durante il PlayStation Showcase è stata anche svelata la Metal Gear Solid Master Collection, che non includerà solo la trilogia ma anche i primi 2 storici capitoli.