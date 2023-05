Metal Gear Solid - Master Collection Vol. 1 | Giochi inclusi, quando esce

Quando, nei giorni scorsi, Konami ha annunciato Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1, molti lettori ci hanno sottoposto delle domande, chiedendosi quali versioni dei giochi fossero incluse, cosa aspettarsi dal cofanetto in termini di lingua e doppiaggio e così via.

Per rispondere a tutte le domande in un unico posto, abbiamo deciso di realizzare questa pratica guida riassuntiva, dove facciamo il punto su quello che il publisher giapponese ha reso noto fino a ora.

Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 giochi inclusi

Che giochi include la Master Collection? In questo caso, la risposta dettagliata arriva direttamente da PlayStation Store, che ha inserito in catalogo il cofanetto.

All'interno troveremo:

Metal Gear

Metal Gear 2: Solid Snake

Metal Gear Solid

Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty (versione Substance dalla HD Collection)

(versione Substance dalla HD Collection) Metal Gear Solid 3: Snake Eater (versione Subsistence dalla HD Collection).

Nello specifico, Metal Gear e Metal Gear 2: Solid Snake sono inclusi nell'edizione Subsistence di MGS3, dove era possibile recuperare anche i due episodi classici che diedero il via all'epopea della saga di Hideo Kojima.

I giochi sono rimasterizzati?

In questo caso, la risposta è no. O meglio, non sono rimasterizzati per la nuova generazione.

Metal Gear Solid, come precisato da Konami nei comunicati stampa e su PlayStation Store, è proposto nella sua release originale, non è una rimasterizzazione e non è un rifacimento.

Metal Gear Solid 2 e Metal Gear Solid 3, invece, sono proposti nella versione HD Collection uscita nel 2011, che aveva migliorato alcuni aspetti grafici: risoluzione in HD e niente più bande nere durante le cut-scene, ad esempio. Si tratta, comunque, di una rimasterizzazione pensata per l'epoca PS3/Xbox 360, non aspettatevi un rimaneggiamento pensato per le console attuali.

Metal Gear Solid è doppiato in italiano?

In questo caso, la risposta arriva da PlayStation Store e si direbbe di sì. Il negozio digitale parla infatti specificamente della possibilità di scaricare a piacimento «le versioni regionali» dei giochi, nelle quali dovrebbe rientrare il download di Metal Gear Solid completamente localizzato in italiano.

Oltretutto, se così non fosse il gioco sarebbe solo in inglese, poiché la versione con sottotitoli italiani e voci in inglese non esiste, al contrario che per gli episodi successivi.

C'è Metal Gear Solid: The Twin Snakes?

La risposta è no. Il Metal Gear Solid incluso è l'originale uscito nel 1998, non il remake del 2004 che arrivò su GameCube.

I motivi sono molteplici e, al di là del fatto che The Twin Snakes è un ottimo modo di mostrare come non fare un remake (diciamo che appiccicare le meccaniche di MGS2 al level design di MGS1 non è il massimo dell'ingegno, ndr), il prodotto era realizzato per Nintendo da Silicon Knights.

Quindi no, il cofanetto in questo caso non include The Twin Snakes.

Quando esce Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1

Al momento non abbiamo una data precisa, ma Konami ha già confermato che l'uscita è attesa per l'autunno 2023. Non sappiamo ancora le piattaforme specifiche: i comunicati parlano di piattaforme di ultima generazione.

È stato anche confermato che avrà una release in formato fisico e non solo in digitale.

Diamo per scontato che il cofanetto esca su PS5 (è già su PlayStation Store ed è stato presentato durante PlayStation Showcase), altamente probabile che come la HD Collection arrivi anche su Xbox. Plausibile vederlo anche su Steam, ma attendiamo conferme e pronunciamenti ufficiali sulle piattaforme.